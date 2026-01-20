La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el esquema de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al mes de febrero de 2026.

El organismo distribuirá los fondos de manera escalonada a lo largo del mes, siguiendo la terminación del documento de los beneficiarios.

Calendario de pagos AUH: febrero 2026

El cronograma oficial de febrero comenzará la segunda semana del mes.

A continuación, las fechas confirmadas según el último número de tu DNI:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

El monto a cobrar en estas fechas ya incluye el aumento del 2,84% derivado de la Ley de Movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este incremento se aplica automáticamente sobre el valor de la asignación, impactando tanto en el 80% que se cobra mensualmente como en el 20% que queda retenido para la presentación de la Libreta anual.

¿Cómo consultar tu fecha de cobro en MI ANSES?

Aunque el calendario por terminación de DNI ya está confirmado, podés verificar tu liquidación personalizada siguiendo estos pasos:

Ingresá a la web oficial de anses.gob.ar o abrí la app Mi ANSES .

Identificate con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigite a la sección “Hijas e Hijos” > “Mis Asignaciones”.

Allí podrás ver el desglose de los montos (incluyendo Tarjeta Alimentar y Complemento Leche) una vez que el sistema actualice los recibos del mes.