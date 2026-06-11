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Un nuevo paro de colectivos podría afectar el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió al Gobierno nacional que convocará a una medida de fuerza que afecte tanto a la Ciudad como al conurbano.

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Paro de colectivos: cuándo será la medida de fuerza y qué pide la UTA

El sindicato envió carta formalmente al Ministerio de Economía en donde el titular de la UTA, Roberto Fernández, le exigió a Luis Caputo que intervenga en las negociaciones para que “evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” de las paritarias de los choferes.

El texto remarca que la falta de respuestas podría poner en riesgo la circulación de transporte público en el AMBA y “hace que la paz peligre”.

Desde el Poder Ejecutivo detallaron que el actual sistema de subsidios y tarifas apunta a utilizar de forma más eficientes lo recursos públicos y garantizar la continuidad del servicio.

Por su parte, las cámaras empresariales apuntaron al Gobierno y señalaron que los fondos actuales no llegan a cubrir las exigencias del gremio. Si bien la carta no señala una fecha para la huelga, el gremio se declaró en alerta.

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Paro de colectivos: qué líneas se ven afectadas cuando la UTA toma medidas de fuerza

La amenaza por un nuevo paro de colectivos pone en riesgo el transporte público del que dependen miles de trabajadores y estudiantes. Cuando se convoca un paro general, suelen adherir gran parte de las líneas cuyos choferes están afiliados al sindicato.

En las últimas huelgas se vieron afectadas más de 300 líneas.