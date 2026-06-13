Arrancó el banco de horas: qué pasará con las “extras” que reforzaban el salario
La reforma laboral habilitó un sistema que permite compensar las horas extraordinarias con tiempo libre en lugar de dinero. Mirgor fue la primera empresa en firmarlo. Qué cambia para el trabajador y qué advierten los expertos.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 13 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.