El Gobierno confirmó la continuidad de un refuerzo económico de $ 78.000 que será abonado a través de ANSES en el marco del Programa de Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo). La medida fue prorrogada por dos meses y alcanza a un grupo específico de beneficiarios. Sin embargo, el cobro ya no será automático como en etapas anteriores y a partir de ahora, para seguir recibiendo este monto deberán cumplir con nuevas condiciones obligatorias establecidas por la ANSES. El Ministerio de Capital Humano estableció una serie de exigencias que los titulares deben cumplir para mantener el beneficio. Estas condiciones apuntan a garantizar el acceso a salud, educación y formación. Entre los requisitos principales que controla la ANSES se encuentran: El incumplimiento de alguno de estos puntos puede derivar en la suspensión del pago por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por lo que es clave mantenerse al día con cada obligación. La ANSES aclaró que el programa no abrió nuevas inscripciones, por lo que solo podrán seguir cobrando quienes ya formaban parte del esquema anterior. Por su parte, el plus está dirigido a sectores específicos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, los principales grupos alcanzados por la ANSES son: En todos los casos, se trata de beneficiarios que provienen del antiguo programa Potenciar Trabajo y que fueron incluidos en este nuevo esquema administrado por la ANSES. Además de los requisitos, la ANSES también definió incompatibilidades que pueden dejar fuera del programa a ciertos beneficiarios. Entre las principales situaciones que observa la Administración Nacional de la Seguridad Social y que impiden el acceso al bono de $ 78.000 se encuentran: También se contemplan causales de baja por falsedad de datos o irregularidades detectadas en los controles de la ANSES.