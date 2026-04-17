El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de marzo fue de 3,38%, porcentaje que utilizará el Gobierno nacional para incrementar las jubilaciones en mayo. El esquema vigente de movilidad señala que los jubilados y pensionados reciben aumentos mensuales según el último dato de IPC disponible, lo que significa que para el aumento del quinto mes del año se tomarán los datos de marzo. La medida tiene como principal objetivo mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). También, liquidarán un extra para potenciar los haberes de quienes cobren las jubilaciones básicas. Si bien INDEC informó que la inflación fue de 3,4%, ANSES toma un dígito más, por lo que en realidad la suba será de 3,8%. De esta manera, la jubilación mínima pasará de $ 380.319 a $ 393.174,10. Con el bono de $ 70.000 confirmado, el haber escalará hasta los $ 463.174,10. La suba también se aplicará a los pensionados y los montos serán los siguientes: El bono de $ 70.000 se acredita a todos los que cobren el haber mínimo, por lo que nadie recibirá menos de $ 463.174,10. En caso se cobre un haber superior a los $ 393.174,10, se liquidará un complementario hasta alcanzar diche cifra. En la misma línea, cabe recordar ciertos criterios: ANSES continúa el calendario de pagos de abril, pero ya se saben las fechas de cobro de mayo: