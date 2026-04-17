Al promediar abril, continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el cuarto mes del año. Cabe recordar que las jubilaciones y prestaciones sociales tienen un ajuste del 2,90%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante febrero pasado (2,9%). Este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual. Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran las fechas feriadas y no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios. El próximo mes, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: El gobierno nacional dispone periódicamente bonos adicionales para determinados grupos de beneficiarios de ANSES. Estos pagos se anuncian por decreto, varían en monto y alcance. Las condiciones del sistema previsional argentino cambian con frecuencia: los montos se actualizan periódicamente, los bonos se anuncian con poco margen de anticipación y los calendarios varían mes a mes.