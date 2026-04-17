Desde que fue implementado el beneficio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida mensualmente el 80% del valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El 20% restante se retiene y se acumula a lo largo del año, siendo abonado únicamente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad. Sin embargo, mediante la Resolución 1170/2025 y normativas complementarias vigentes en 2026, el Gobierno dispuso que ciertos grupos de beneficiarios dejen de percibir este descuento mensual. La medida busca agilizar el acceso a los recursos en la primera infancia, utilizando el cruce de datos digitales para verificar las condicionalidades sanitarias. El cobro del monto total de la asignación de forma mensual y automática se aplica exclusivamente a los titulares con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que la información médica del menor esté correctamente registrada en los sistemas del Ministerio de Salud. Esta excepción se fundamenta en que los controles pediátricos y el esquema de vacunación para niños en edad preescolar pueden ser auditados digitalmente por el Estado. Al verificarse el cumplimiento de estos requisitos de manera interna, se procede a la liquidación íntegra de la prestación cada mes. Para que el pago del 100% se efectivice, no es necesario que el titular realice una gestión presencial. No obstante, deben cumplirse las siguientes condiciones: Cabe recordar que la obligatoriedad de presentar la Libreta AUH para cobrar el acumulado anual persiste para los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años inclusive. En este rango etario, el Estado requiere la certificación de asistencia a establecimientos educativos. Si el sistema no detecta la carga de los controles sanitarios para los menores de 5 años, ANSES procederá a realizar la retención precautoria del 20% hasta que la situación sea regularizada por el progenitor o tutor responsable.