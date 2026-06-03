Se terminó la discusión: la mejor ciudad para vivir en Argentina, según el nuevo ranking 2025 (foto: archivo).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una consulta vecinal digital. El oficialismo porteño envió correos electrónicos a los habitantes de la zona sur con el objetivo de debatir la modificación de la denominación oficial de esta zona.

El espacio afectado por esta propuesta estatal es el barrio de Villa Riachuelo. Este territorio limita directamente con Villa Lugano y Villa Soldati, dentro de la Comuna 8. se trata de una zona residencial de calles tranquilas rodeada por grandes avenidas.

Las razones para cambiar el nombre del barrio

Las autoridades explicaron que la iniciativa surgió tras recibir inquietudes de la comunidad. Sin embargo, se confirmó que la propuesta inicial nació de un solo residente. El cuestionario digital indaga si los ciudadanos se sienten identificados con el nombre actual.

Por otro lado, existe un fuerte malestar entre un sector de los vecinos. Algunos habitantes denuncian presiones del sector inmobiliario y comercial para concretar la modificación a la vez que argumentan que el nombre actual perjudica la venta de propiedades en la zona.

La propuesta principal bajo análisis es que todo el sector pase a llamarse Villa Lugano. Esto implicaría la desaparición legal de Villa Riachuelo como una entidad independiente. Varios residentes rechazan perder la identidad histórica y el arraigo de su entorno.

La zona en disputa tiene una superficie relevante que incluye al Autódromo porteño. También alberga al histórico Puente de la Noria y mantiene un diseño urbano de damero. Su historia comenzó a finales del siglo XIX con chacras y tambos.

Una zona histórica en conflicto

La Ciudad de Buenos Aires está dividida por ley en 15 comunas y 48 barrios oficiales. La Comuna 8, donde se ubica el conflicto, se encuentra en el extremo sudoeste porteño. Esta división administrativa concentra una gran cantidad de espacios verdes y tierras públicas.

Históricamente, los límites de los barrios porteños sufrieron modificaciones por el desarrollo urbano. El catastro oficial se modificó formalmente en el año 2005 mediante una ley específica. Aquella normativa reguló los nombres y perímetros vigentes hasta el día de hoy.

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