La ANSES activó en abril el pago de un bono extraordinario de $ 70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se acredita sin trámite previo y se suma al aumento mensual por movilidad, que este mes alcanza el 2,90%. La medida apunta a reforzar los ingresos del sector previsional más vulnerable en un escenario de inflación que sigue presionando sobre el poder de compra. Aunque el bono no se actualiza desde hace más de un año, continúa como una ayuda clave para millones de beneficiarios. El adicional no se paga de forma universal. ANSES lo dirige a quienes cobran los haberes más bajos dentro del sistema previsional. En abril, reciben el bono completo: Para acceder al monto total de $ 70.000, el ingreso mensual debe ser igual o menor al haber mínimo, que en abril de 2026 se fija en $ 380.319 tras la actualización por movilidad. El bono se mantiene en $ 70.000, el mismo valor que ANSES paga desde marzo de 2024. En términos reales, el refuerzo pierde capacidad frente a la inflación, pero sigue siendo un complemento relevante para el ingreso mensual. De esta forma, un jubilado que cobra la mínima recibe en abril: El depósito se realiza en la misma fecha que el haber previsional, según el calendario oficial de pagos de ANSES y de acuerdo con la terminación del DNI. ANSES aplica un esquema de pago variable para quienes superan levemente la jubilación mínima. En estos casos, el organismo ajusta el monto del bono para que el ingreso total no supere un tope definido. El mecanismo funciona así: Por ejemplo, un jubilado que cobra $ 390.000 recibe un bono proporcional de $ 60.319. En cambio, quienes perciben ingresos por encima del límite fijado quedan excluidos del pago. El refuerzo se acredita de manera automática. No hace falta realizar gestiones, inscribirse ni presentar documentación adicional. ANSES cruza los datos del sistema previsional y define el monto correspondiente según cada caso. Además, el bono no se tiene en cuenta para otros beneficios ni genera descuentos. Tampoco impacta en el cálculo de futuras actualizaciones por movilidad. Desde ANSES recuerdan que los beneficiarios pueden consultar el detalle del cobro desde la app o el sitio web oficial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.