El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de marzo, la cual alcanzó un valor de 3,4%.En este marco, ya se puede estimar el próximo aumento para jubilados y pensionados. Según el régimen de Movilidad vigente, mientras se espera la confirmación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que comunicará los próximos pagos, los adultos mayores ya pueden calcular cuánto van a cobrar en mayo a partir de este dato. Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 393.250,17. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 463.250,17 de bolsillo en el cuarto mes del año. Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.646.200, marcando el techo de las liquidaciones para este período. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $384.600,14 (cifra compuesta por el nuevo haber de $314.600,14 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $345.220 con el refuerzo incluido. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $463.250. El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos: Como el esquema de marzo, inició el lunes 9, en esta liquidación de abril, habrá un atraso de un día. Esta demora se debe a que en abril el calendario inició el viernes 10. Como el esquema de marzo, inició el lunes 9, en esta liquidación de abril, habrá un atraso de un día. Esta demora se debe a que en abril el calendario inició el viernes 10. El calendario mensual comenzará con las PNC, que se abonarán de la siguiente manera: