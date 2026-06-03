Si bien el contado con liquidación pasó la barrera de los $ 1500 al subir 0,7% a $ 1502, mismo porcentaje de alza del MEP, que ascendió a $ 1449, la brecha cambiaria está en mínimos.

Hoy es del 4% con respecto al minorista que subió 0,3% a $ 1449 y de 5% con respecto al mayorista, que se mantuvo en $ 1427. El blue tampoco tuvo variantes y siguió cotizando a $ 1435, por debajo del precio que se vende en los bancos y apenas $ 8 nada más por encima del mayorista.

Futuros

“Luego de que el Banco Central no renovara su posición vendida en futuros a fines de mayo, quedando con una posición en torno a u$s 600 millones (mínimos desde abril de 2025), daría la sensación de que dejó correr algo el tipo de cambio entre lunes y martes".

“A partir de los máximos de la rueda, en $ 1432, habría comenzado nuevamente a vender algo de futuros. Veremos cuando se actualice el interés abierto de mayo”, indican desde Target De Mercado.

Bopreal

Lo cierto es que la brecha cambiaria con respecto al CCL se reduce por dos motivos. En primer lugar, muchas empresas utilizaron el Bopreal Serie 3, que se acaba de pagar ahora por u$s 1000 millones, para poder girar divisas libremente a sus casas matrices, sin tener la restricción cruzada y poder acceder al MULC.

El otro motivo es el giro de dividendos, que el Banco Central autorizó a que las empresas lo puedan hacer por las ganancias del año pasado. Por lo general, giran el 30% de las utilidades, pero ahora en las mesas han notado que han girado el 100%.

Utilidades

La explicación es, por un lado, aprovechar las utilidades retenidas de años anteriores para ir mandando todo, y la otra es utilizar un mejor precio por el flujo de lo que quisieran mandar hoy as través del contado con liquidación.

Emilse Córdoba, directora de Bell Bursátil, advierte que estos factores provocan que se comprima la brecha cambiaria: “Pero además la demanda por CCL no era sólo de dividendos adeudados o stockeados, sino por cualquier operación de empresas libremente”.

Contado con liqui

“Tal vez estamos observando un cambio de composición de la demanda, Antes el contado con liquidación concentraba cobertura, dividendos, deuda y excedentes corporativos”.

“Hoy varias de esas necesidades tienen canales alternativos. Entonces no es que desapareció la demanda de dólares; desapareció parte de la demanda de dólares financieros”, señala Córdoba.

Para ver en perspectiva lo que puede llegar a pasar con el precio del dólar hay que ver las compras récord que está haciendo el Banco Central. En este sentido, los analistas de PPI revelan que, con la cosecha gruesa recién comenzando a desplegar plenamente sus flujos, abril y mayo probablemente estén marcando un piso para las compras del BCRA de junio y julio.

Estacionalidad

En ambos meses, la estacionalidad de las exportaciones seguirá jugando a favor: “Más aún, esta capacidad de compra del Central se está dando en un contexto donde el atesoramiento neto privado alcanzó u$s 1600 millones en abril, el nivel más elevado desde octubre de 2025 (u$s 3500 millones)“.

“Fue compensado por una liquidación de deuda financiera neta de u$s 2271 millones, la más alta en catorce meses. Las colocaciones en mayo (más de u$s 2100 millones), dado el retorno al riesgo global, hacen pensar que este escenario puede sostenerse”, precisa el research de PPI.

Tres variables

Hacia adelante, Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital, cree que el mercado va a seguir de cerca tres variables centrales: el ritmo de compras del BCRA, la dinámica de tasas cortas y la demanda de cobertura cambiaria.

“El Banco Central viene comprando en promedio u$s 96 millones diarios en lo que va del año y superó los u$s 9000 millones de reservas netas, manteniendo un ritmo de acumulación creciente”.

“Al mismo tiempo, sigue siendo clave monitorear la demanda de cobertura, tanto en futuros como en bonos dólar linked, donde hoy se observa un mercado con baja búsqueda de cobertura cambiaria”, comenta Botto.