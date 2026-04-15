El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que que la inflación de marzo fue del 3,4% en línea con el Índice de Precios al Consumidor del tercer mes del año. De esta forma, ya se puede estimar el próximo aumento para jubilados y pensionados. Según el régimen de Movilidad vigente, a la espera de la confirmación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que comunicará los próximos pagos en estas semanas, los adultos mayores ya pueden calcular cuánto van a cobrar en mayo a partir del dato de suba de precios. Con la aplicación del 3,4% en mayo, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 393.250. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $463.250 de bolsillo en el cuarto mes del año. Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $2.646.200, marcando el techo de las liquidaciones para este período. El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 3% (correspondiente al ajuste del 2,9% original más el incremento solicitado) anunciada por ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $384.600,14 (cifra compuesta por el nuevo haber de $314.600,14 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $345.220 con el refuerzo incluido. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $463.250 (con el bono incluido). El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos: Como el esquema de marzo, inició el lunes 9, en esta liquidación de abril, habrá un atraso de un día. Esta demora se debe a que en abril el calendario inició el viernes 10. El calendario mensual comenzará con las PNC, que se abonarán de la siguiente manera: