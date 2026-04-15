Los boletos de colectivos en el AMBA sufrirán un aumento de 5,4% a partir del 1° de mayo, en línea con el dato de inflación de marzo. Vale recordar que las tarifas del transporte en el AMBA se actualizan por el último dato de inflación disponible (en este caso marzo, que fue de 3,4%), más 2% adicional. De este modo, el pasaje mínimo de las líneas de colectivo que circulan en Ciudad de Buenos Aires será de $ 753,86, mientras en las de la Provincia de Buenos Aires quedará en $ 918,35. En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 39,47% en PBA y 27,01% en CABA, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). Desde el 1° de mayo, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 5,4%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera: En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo también aumentará 5,4%. Los cuadros tarifarios quedarán los siguientes: En abril de 2026, millones de argentinos tienen la posibilidad de viajar en colectivo o tren pagando casi la mitad del boleto. La Tarifa Social Federal SUBE es el programa del Estado nacional que otorga un descuento del 55% sobre la tarifa plena del transporte público, y se aplica de forma automática al apoyar la tarjeta en el lector del vehículo. Para acceder, la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del titular: no hace falta presentar ninguna documentación al momento de viajar. ¿Quiénes pueden acceder? El beneficio está disponible para: En todos los casos, la condición del beneficiario debe estar actualizada en la base de datos de ANSES para que el sistema valide el descuento.