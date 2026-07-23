ANSES envía un mensaje urgente a todos los beneficiarios en julio.

La ANSES lanzó una campaña dirigida a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, beneficiarios del SUAF, Pensiones No Contributivas y demás prestaciones sociales con el objetivo de alertar sobre intentos de estafa que utilizan el nombre del organismo para engañar a los usuarios.

La advertencia surge luego de que comenzaran a circular mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan obtener datos personales o información bancaria. Desde el organismo recordaron que es fundamental prestar atención antes de responder comunicaciones sospechosas o ingresar a enlaces recibidos por diferentes medios.

El mensaje falso que busca engañar a los beneficiarios

Entre los ejemplos difundidos por la ANSES aparece un texto que simula provenir del organismo y solicita una supuesta verificación de datos personales. A través de esta modalidad, los estafadores intentan que los usuarios ingresen a sitios web falsos donde pueden quedar expuestos datos sensibles.

ANSES recomienda contactarse directamente mediante los canales oficiales de atención (Fuente: archivo).

Frente a esta situación, el organismo recomienda comprobar siempre que cualquier enlace dirija al dominio oficial anses.gob.ar. Si la dirección corresponde a otro sitio, aconseja no completar formularios, evitar ingresar información personal y abandonar inmediatamente la página para reducir el riesgo de fraude.

Las recomendaciones para evitar caer en una estafa

Como parte de la campaña preventiva, la ANSES recordó que nunca solicita claves, códigos de seguridad ni datos bancarios mediante WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales. Además, insistió en que todos los trámites y consultas deben realizarse únicamente a través de sus canales oficiales.

El organismo también aconseja verificar cuidadosamente la autenticidad de cualquier comunicación antes de responderla. En caso de recibir un mensaje dudoso o tener sospechas sobre su origen, recomienda contactarse directamente mediante los canales oficiales de atención.

Esta campaña continúa activa para advertir sobre nuevas maniobras de fraude digital que utilizan el nombre de la ANSES con el objetivo de obtener información personal y bancaria de los beneficiarios.