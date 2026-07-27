Zona es una propuesta completa e imperdible para estas vacaciones de invierno

El invierno suele presentar desafíos para muchas familias, especialmente cuando las lluvias obligan a permanecer en casa. Sin embargo, existen alternativas entretenidas que satisfacen las necesidades tanto de los padres como de los más pequeños de la casa.

ZONA se presenta como una propuesta integral que combina gastronomía, entretenimiento y diversas actividades en un mismo lugar. Este espacio se consolida como una opción ideal para disfrutar de una jornada diferente, con propuestas pensadas para todas las edades.

Opciones de entretenimiento para días de lluvia en familia

En ZONA, las familias pueden encontrar distintas opciones para disfrutar. Entre ellas, destacan los peloteros, espacios diseñados donde los niños pueden jugar y socializar de forma segura, supervisados por personal especializado. Además, el área de videojuegos permite a los más grandes y a los pequeños experimentar la última generación de juegos, asegurando horas de diversión.

Otro atractivo importante es la posibilidad de practicar bowling, un deporte accesible y divertido que permite reunir a amigos y familiares para disfrutar de una actividad lúdica. Las pistas están completamente automatizadas, lo que garantiza que todos puedan participar sin complicaciones, independientemente de su habilidad previa.

El bowling ofrece una propuesta divertida para compartir en familia o con amigos (Foto: COTO).

Comer y jugar, una combinación perfecta para los niños

Además de las múltiples actividades de entretenimiento, la oferta gastronomía de ZONA no se queda atrás. Con propuestas como el Zona Gourmet y la reciente incorporación de la Zona Pizza, las familias pueden disfrutar de una variedad de platos. Desde desayunos, meriendas hasta ofertas como las pizzas XL estilo New York, ideales para compartir en grupo, el lugar se convierte en un sitio completo que satisface las necesidades de todos.

Zona Gourmet y Zona Pizza amplían las opciones para disfrutar en familia (Foto: COTO).

Los visitantes también pueden aprovechar diversas promociones. Un ejemplo incluye la opción de obtener un bono para seguir disfrutando de videojuegos a cambio de una carga, lo que permite después elegir un juguete a elección entre varias opciones. Este beneficio agrega un valor extra a la experiencia.

Con un horario de atención que abarca desde las 8:00 hasta las 22:30 horas, se convierte en una opción práctica para quienes desean aprovechar al máximo los días de invierno. Su propuesta de entretenimiento no se limita solo a los niños, ya que también cuenta con espacios para adultos que buscan momentos de relax y diversión, como el pool y ping pong.

Así, se establece como un destino clave para las familias que buscan mantener la diversión viva durante los días de lluvia. La combinación de juegos, comida y la posibilidad de socializar en un entorno seguro hacen que el invierno sea una temporada más llevadera.