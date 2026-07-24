La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está terminando el calendario de pagos de julio 2026. Sin embargo, a partir del próximo mes un grupo de beneficiarios podrá acceder a un extra de de $ 372.400 si cumplen un único requisito.

Se trata de un respaldo económico que podrá ser cobrado por más de seis meses seguidos. Este programa tiene como principales destinatarios las familias de los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa, para que así puedan acceder a la canasta básica.

¿Quiénes pueden solicitar la prestación por desempleo?

La prestación por desempleo tiene como principales destinatarios a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa con el objetivo que puedan acceder a la canasta básica.

ANSES busca acompañar en el proceso de reinserción laboral. Se deberá realizar el trámite según cada caso:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

¿Cuánto se cobra por la prestación por desempleo?

El bono está ligado de forma directa con el salario mínimo. El valor actual del piso salarial es de $ 372.400 a partir del 1 de julio, lo que deja los siguientes valores:

Monto mínimo : la prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $186.200 .

Monto máximo: el beneficio tampoco podrá pasar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $ 372.400.

Para saber cuánto corresponde, se debe calcular el equivalente al 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación.

El organismo previsional paga el extra desde dos hasta 12 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. Además, quienes sean mayores de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses.

Requisitos para tramitar la prestación por desempleo

Los trabajadores despedidos sin causa justa deberán acercarse a alguna oficina de ANSES con turno previo o hacerlo de forma online con Clave de la Seguridad Social.

Los documentos necesarios son los siguientes: