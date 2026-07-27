Atención | AUH entregará un triple extra de ANSES en agosto.

Los titulares de la AUH recibirán en agosto un esquema de cobros que incluirá, además del aumento previsto para la prestación de ANSES, dos beneficios complementarios destinados a reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo. En la mayoría de los casos, estos montos se acreditarán automáticamente sin necesidad de realizar nuevos trámites.

La medida forma parte del calendario de pagos para agosto de 2026 y contempla la actualización de las asignaciones sociales de acuerdo con la movilidad vigente. Gracias a esta combinación de beneficios, muchas familias podrán acceder a un refuerzo económico superior al haber mensual habitual.

Qué incluye el llamado triple extra de la AUH

Durante agosto, la Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 1,9%, porcentaje calculado a partir del índice de inflación correspondiente a junio informado por el Indec. A ese monto podrán sumarse dos prestaciones adicionales para quienes cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Estos importes se depositarán junto con la prestación principal, siguiendo el cronograma de pagos (Fuente: ANSES).

De esta manera, los beneficiarios podrían recibir en agosto:

Aumento del 1,9% sobre la AUH.

Pago automático de la Tarjeta Alimentar para quienes reúnen las condiciones.

Complemento Leche del Plan 1000 Días para los beneficiarios alcanzados.

Cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar en agosto

Los montos de la Prestación Alimentar continuarán sin modificaciones durante agosto. El valor dependerá de la cantidad de hijos por los que la familia perciba el beneficio, manteniéndose las escalas vigentes establecidas por ANSES.

De esta manera, las familias con un hijo cobrarán $72.250, aquellas con dos hijos percibirán $113.299, mientras que los hogares con tres o más hijos recibirán $149.425. Estos importes se depositarán junto con la prestación principal, siguiendo el cronograma de pagos determinado por la terminación del DNI del titular.