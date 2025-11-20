En esta noticia
El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se establece con precios más estables y aumentos alineados con la inflación. Con una oferta en expansión y valores moderados, distintos relevamientos permiten identificar cuáles son los barrios más accesibles para alquilar, tanto en monoambientes como en unidades de dos, tres y cuatro ambientes.
¿Cuánto aumentaron los alquileres?
Según datos de Reporte Inmobiliario, los alquileres residenciales crecieron en promedio 32% interanual, un porcentaje muy similar al índice general de precios.
Esto marca una diferencia notable frente a los fuertes aumentos registrados en 2023, y refleja un mercado más equilibrado luego del fin de la Ley de Alquileres. Los valores promedio son:
- Monoambiente: $ 460.000
- Dos ambientes: $ 550.000
- Tres ambientes: $ 760.000
- Cuatro ambientes: $ 995.000
El incremento interanual fue de:
- Monoambiente: 31,3%
- Dos ambientes: 37,5%
- Tres ambientes: 26,67%
- Cuatro ambientes: 32,67%
¿Cuáles son los barrios más baratos para alquilar?
El informe también identifica cuáles son los barrios de la Ciudad con los precios más accesibles para cada tipo de unidad. Los mismos se ubicaron de la siguiente manera:
Monoambientes
- Tribunales: $ 375.000
- Centro / Microcentro / San Nicolás: $ 400.000
- Congreso: $ 410.000
- Balvanera: $ 422.500
Dos ambientes
- Constitución: $ 465.000
- La Boca: $ 485.500
- San Nicolás: $ 520.000
- Villa Lugano: $ 525.000
Tres ambientes más baratos
- Constitución: $ 575.000
- Villa Lugano: $ 575.000
- Tribunales: $ 635.000
- Centro / Microcentro: $ 670.000
Cuatro ambientes más baratos
- Flores: $ 800.000
- Centro / Microcentro: $ 800.000
- Floresta: $ 850.000
- Tribunales: $ 890.000
¿Qué barrios son los barrios más caros para alquilar?
Por su parte, los barrios más caros fueron los siguientes:
Monoambientes más caros
- Núñez: $ 567.500
- Saavedra: $ 550.000
- Palermo: $ 540.000
- Coghlan: $ 520.000
Dos ambientes más caros
- Núñez: $ 720.000
- Saavedra: $ 715.000
- Villa Urquiza / Coghlan / Belgrano: $ 650.000
Tres ambientes más caros
- Recoleta y Villa Ortúzar: $ 950.000
- Saavedra / Parque Chas / Palermo: $ 900.000
Cuatro ambientes más caros
- Belgrano: $ 1.350.000
- Recoleta: $ 1.300.000
- Villa Urquiza / Palermo: $ 1.200.000
Los especialistas prevén que la estabilidad continúe durante la primera mitad del año, con ajustes que seguirán de cerca al índice inflacionario.