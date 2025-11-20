El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se establece con precios más estables y aumentos alineados con la inflación. Con una oferta en expansión y valores moderados, distintos relevamientos permiten identificar cuáles son los barrios más accesibles para alquilar, tanto en monoambientes como en unidades de dos, tres y cuatro ambientes.

¿Cuánto aumentaron los alquileres?

Según datos de Reporte Inmobiliario, los alquileres residenciales crecieron en promedio 32% interanual, un porcentaje muy similar al índice general de precios.

El incremento internaual de los dos ambientes fue de 37,5%.

Esto marca una diferencia notable frente a los fuertes aumentos registrados en 2023, y refleja un mercado más equilibrado luego del fin de la Ley de Alquileres. Los valores promedio son:

Monoambiente: $ 460.000

Dos ambientes: $ 550.000

Tres ambientes: $ 760.000

Cuatro ambientes: $ 995.000

El incremento interanual fue de:

Monoambiente: 31,3%

Dos ambientes: 37,5%

Tres ambientes: 26,67%

Cuatro ambientes: 32,67%

¿Cuáles son los barrios más baratos para alquilar?

El informe también identifica cuáles son los barrios de la Ciudad con los precios más accesibles para cada tipo de unidad. Los mismos se ubicaron de la siguiente manera:

Monoambientes

Tribunales: $ 375.000

Centro / Microcentro / San Nicolás: $ 400.000

Congreso: $ 410.000

Balvanera: $ 422.500

Dos ambientes

Constitución: $ 465.000

La Boca: $ 485.500

San Nicolás: $ 520.000

Villa Lugano: $ 525.000

Tres ambientes más baratos

Constitución: $ 575.000

Villa Lugano: $ 575.000

Tribunales: $ 635.000

Centro / Microcentro: $ 670.000

Cuatro ambientes más baratos

Flores: $ 800.000

Centro / Microcentro: $ 800.000

Floresta: $ 850.000

Tribunales: $ 890.000

Se estima que el barrio más barato para alquiler en 2026 será Tribunales

¿Qué barrios son los barrios más caros para alquilar?

Por su parte, los barrios más caros fueron los siguientes:

Monoambientes más caros

Núñez: $ 567.500

Saavedra: $ 550.000

Palermo: $ 540.000

Coghlan: $ 520.000

Dos ambientes más caros

Núñez: $ 720.000

Saavedra: $ 715.000

Villa Urquiza / Coghlan / Belgrano: $ 650.000

Tres ambientes más caros

Recoleta y Villa Ortúzar: $ 950.000

Saavedra / Parque Chas / Palermo: $ 900.000

Cuatro ambientes más caros

Belgrano: $ 1.350.000

Recoleta: $ 1.300.000

Villa Urquiza / Palermo: $ 1.200.000

Los especialistas prevén que la estabilidad continúe durante la primera mitad del año, con ajustes que seguirán de cerca al índice inflacionario.