Mapa de los alquileres: dónde se dispararon los precios y qué barrios ganan terreno
Frente a aumentos récord que ya superan el 34% interanual en los barrios tradicionales de CABA, especialistas hablaron con El Cronista sobre qué zonas están en tendencia y son accesibles, con buena conectividad y calidad de vida.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.