En un contexto de suba sostenida de los alquileres, quienes buscan mudarse empiezan a mirar más allá de los barrios históricamente más demandados. El encarecimiento de zonas como Palermo, Belgrano o Recoleta obliga a recalcular el presupuesto y mirar otros rincones de la Ciudad con valores más competitivos.

Esta dinámica refleja un quiebre claro. A medida que los precios se disparan en el corredor norte, la demanda se desplaza hacia barrios que hasta hace poco tenían menor protagonismo, pero que hoy ofrecen una mejor relación entre costo, conectividad y servicios.

Alquileres en alza: cuánto aumentaron en el último año

El precio medio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires alcanza actualmente los $ 834.178 mensuales, tras registrar una suba del 2,4% en abril. En lo que va de 2026, los valores acumulan un aumento del 12,2%, mientras que en la comparación interanual el salto llega al 34%.

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Las diferencias geográficas dentro de la Capital Federal son marcadas. Puerto Madero se consolida como el mercado más exclusivo con valores que superan los $ 1.300.00 por mes, mientras que, en el extremo opuesto, Villa Lugano se mantiene como la opción más accesible , con contratos que promedian los $ 668.209.

Los barrios que más se encarecieron

Un reciente relevamiento de Zonaprop reveló que varios de los barrios más codiciados registraron fuertes aumentos interanuales, superando en algunos casos el promedio general del mercado.

El podio de los alquileres más altos para un dos ambientes lo lideran Núñez ($ 939.840) y Palermo ($ 931.278), seguidos de cerca por Belgrano ($ 928.088) y Chacarita ($ 912.053). Un escalón apenas más abajo se ubican zonas como Colegiales, Saavedra, Villa Urquiza y Coghlan, cuyos valores ya oscilan entre los $880.000 y $891.000 mensuales. Incluso barrios tradicionalmente residenciales como Villa Crespo y Villa Devoto ya superaron la barrera de los $ 820.000.

De todos modos, esta tendencia no es exclusiva del norte de la Ciudad. Varios barrios del centro y del sur, que antes eran más accesibles, empezaron a acortar la brecha de precios. El ejemplo más claro es Parque Patricios, donde los alquileres pasaron de $ 606.137 a $ 783.004 en el último año, un movimiento que también se siente en Almagro y Caballito.

Cuáles son los nuevos barrios en tendencia

Según explica Luciano Farez, ingeniero civil y CEO de la constructora Felanix, el mercado inmobiliario evidencia un cambio claro en las preferencias de los inquilinos: “Muchos jóvenes que buscan independizarse están mirando más allá de los barrios tradicionales. Zonas como Villa Crespo, Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, Chacarita e incluso Parque Patricios vienen ganando protagonismo”.

Este desplazamiento responde, en gran medida, a que estos barrios ofrecen valores más accesibles que Palermo o Belgrano, pero sin resignar conectividad ni calidad de vida. A eso se suma una oferta creciente de servicios, propuestas gastronómicas y espacios verdes.

En ese contexto, la decisión ya no pasa únicamente por el precio. Empieza a consolidarse una nueva lógica de elección, en la que pesan factores como la cercanía al transporte, la vida de barrio, la oferta cultural y un entorno más tranquilo y menos saturado.

“Son barrios que logran un equilibrio muy atractivo entre precio, conectividad, calidad de vida y potencial de crecimiento”, resume el especialista.