El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta que traerá lluvias e intensas ráfagas de viento a Buenos Aires y otras provincias aledañas. El regreso de las precipitaciones estará impulsado por un fuerte viento sudoeste proveniente desde la Patagonia.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Desde la página oficial del SMN alertaron que durante la noche del miércoles 19 se gestará una fuerte tormenta que llegará a Buenos Aires durante la noche del jueves. Se espera hasta un 70% de probabilidades de lluvias, mientras que la temperatura máxima se mantendrá en torno a los 26°.

En la misma línea, se pronostican precipitaciones en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Mendoza. En esta última provincia, se espera caída de granizo en las zonas aledañas a Punta de Vacas.

La caída de agua se prolongará hasta la madrugada del viernes 21 y hará descender la sensación térmica hasta los 16°.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires tras la tormenta

Tras la tormenta del jueves 20 a la noche se espera una madrugada fresca de viernes con 16°. Conforme pasen las horas, el sol levantará la temperatura hasta los 22° con un cielo levemente nublado.

Durante el sábado la mínima será de 14° con un cielo despejado a la mañana, mientras que la tarde levantará hasta los 23°. El domingo será un día ideal para realizar actividades al aire libre, ya que durante la tarde los termómetros marcarán 25°.