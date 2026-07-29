El Banco Provincia amplió las condiciones de su plan de refinanciación de deudas, denominado Ponete al día, con el objetivo de facilitar la regularización de compromisos crediticios en un contexto de ingresos golpeados por la crisis económica. En este sentido, el organismo financiero bonaerense informó que un grupo de titulares de la AUH podrá acceder a este beneficio.

El programa de refinanciación, lanzado este mes, está dirigido a quienes registran mora al 31 de mayo de 2026 y contempla situaciones que van desde atrasos recientes hasta casos de sobreendeudamiento avanzado. También incluye una línea específica para consumos impagos con tarjeta de crédito.

La actualización incluye una baja de tasas, la posibilidad de extender los pagos hasta 72 meses y esquemas segmentados según el tipo de deuda, el nivel de atraso y la relación del cliente con la entidad.

¿Cómo es el plan de pago de deuda del Banco Provincia?

El esquema distingue dos grandes categorías de deudores. En los casos de mora temprana, es decir con hasta 90 días de atraso, los clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (unos $ 1.470.000) pueden acceder a una tasa del 39% anual. Para quienes cobran sueldo, jubilación o pensión a través del banco, la tasa en este mismo tramo es del 50% anual.

Con un plazo de 72 meses, la cuota mensual estimada para este segmento equivale a $ 36.110 por cada millón de pesos de deuda refinanciada.

La refinanciación del Banco Provincia brinda tasas más bajas y plazos de pago extendidos.

Para la mora avanzada, cuando el atraso supera los 90 días, el banco ofrece una tasa preferencial del 31% anual, pensada para clientes en situación de sobreendeudamiento, es decir aquellos a quienes una refinanciación convencional les insumiría más de la mitad de sus ingresos.

En este caso, la cuota mensual por cada millón de deuda a 72 meses baja a $ 30.732. Para trabajadores del sector público o beneficiarios previsionales, la tasa en este tramo es del 32,5% anual.

AUH ANSES: quiénes pueden acceder al beneficio del Banco Provincia

El Banco Provincia acaba de ampliar su programa de refinanciamiento de deudas. Por esta razón, los empelados del servicio doméstico que cobran la AUH pueden acceder a dicho beneficio. Es decir, no todas las familias cubiertas por dicha asignación pueden hacer el refinanciamiento.

Cómo acceder a la refinanciación de Banco Provincia

Los clientes en mora pueden gestionar la refinanciación de distintas maneras:

En sucursales, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Por teléfono, a través de la línea exclusiva 0810 222 6672.

Por WhatsApp oficial, al 11 2821 6222.

Desde el Home Banking BIP o la app BIP Móvil, donde algunos clientes reciben ofertas preaprobadas que pueden aceptar de forma digital, sin necesidad de trámite presencial.

Una línea especial para las tarjetas de crédito

El plan también prevé una opción exclusiva para quienes necesitan refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia. En este caso, la tasa es del 41% anual en 60 cuotas mensuales, con un requisito de atraso de hasta 70 días y un tope de deuda de $ 10 millones. La cuota estimada por cada millón refinanciado es de $ 39.418 mensuales a 60 meses.

Esta línea tiene un beneficio poco frecuente en este tipo de productos: la tarjeta continúa operativa después de la refinanciación, aunque con el límite ajustado según el monto refinanciado. Por ejemplo, si un cliente disponía de $ 2.000.000 y refinancia $ 500.000, el nuevo límite disponible pasa a ser de $ 1.500.000.



