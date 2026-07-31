Durante años, Chery fue catalogada como “la marca china de los Macri”. Fue la primera automotriz de ese origen en instalarse en la Argentina, cuando los vehículos chinos todavía despertaban extrañeza. Casi dos décadas después, la firma pasó a manos de Grupo Corven, el holding que lidera Leandro Iraola, dedicado a la fabricación nacional de camiones, motos y autopartes.

“Chery Automobile, la empresa automotriz de origen chino con mayor trayectoria en la Argentina, anuncia un cambio en su operación local: después de más de 15 años de relación comercial con Sideco Americana pasará a ser representada oficialmente por Grupo Corven", informó la automotriz en un comunicado sobre su nueva relación con el grupo.

Desde entonces, la marca inició una nueva etapa de crecimiento, apoyada en la expansión de su red comercial y una ofensiva de lanzamientos que hoy la ubican como la segunda unidad más importante del ex Grupo Iraola, por detrás de las motos.

Al día de hoy, ya posee más del 1,3% del market share de las tres marcas chinas con mayor participación en la Argentina.

“Hoy estamos terceros en marcas chinas, con una performance muy interesante y más de 30 puntos de venta en seis meses”, contó Nicolás Ballestrero, CEO de Movilidad de Grupo Corven.

En diálogo con El Cronista, reveló que el crecimiento fue tan fuerte que la automotriz ya representa cerca del 20% de todo el negocio de Grupo Corven.

La estrategia comenzó en octubre del año pasado con la incorporación de cuatro modelos completamente nuevos, entre ellos la Tiggo 2, la Tiggo 4 Hybrid y la Tiggo 7 Pro Hibryd.

El plan continuó durante 2026 con la presentación del Arrizo 8 CSH, el primer híbrido enchufable de la marca equipado con la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), y ahora suma el lanzamiento del nuevo Tiggo 7 CSH.

La automotriz ya representa cerca del 20% de todo el negocio del ex Grupo Iraola

El efecto aranceles

Parte de ese despegue se explica por los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno. La apertura de cupos para vehículos electrificados con beneficios arancelarios permitió mejorar la competitividad de las marcas chinas, especialmente en segmentos donde antes era muy difícil competir con fabricantes tradicionales.

“El cupo de autos eléctricos generó una apertura grande y le dio un empuje a las marcas chinas que antes no podían tener”, señaló Ballestrero.

De hecho, aclaró que la estrategia de crecimiento para 2027 dependerá en buena medida de cómo evolucionen las próximas licitaciones y los volúmenes disponibles para híbridos y eléctricos.

De acuerdo con datos presentados por la compañía, mientras el mercado automotor registró una caída del 10% entre enero y junio respecto del mismo período del año anterior, las marcas chinas crecieron un 623%. En ese mismo lapso, Chery avanzó un 719%, superando incluso el promedio de expansión de los fabricantes de origen chino.

Nuevo lanzamiento: características y precio

El nuevo Tiggo 7 CSH es un SUV híbrido enchufable que se convierte en una de sus principales apuestas para el mercado argentino. El modelo llega con un precio de u$s 36.500 y se suma al Arrizo 8 CSH dentro de la familia electrificada de la marca.

Las otras marcas chinas con fuerte presencia en el mercado muestran una oferta de precios similar. BYD, por ejemplo, arranca en los u$s 22.990 con el Dolphin Mini y llega hasta los u$s 59.990 con la Shark DMO. BAIC, en tanto, ofrece modelos desde u$s 25.500, como el X35 Fashion, y supera los u$s 78.000 con el BJ60 Mild Hybrid.

La gran novedad del Tiggo 7 CSH es la tecnología Chery Super Hybrid, un sistema de propulsión híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor térmico a nafta de alta eficiencia con uno o más motores eléctricos y una transmisión inteligente.

Además, ofrece hasta 93 kilómetros de autonomía completamente eléctrica y una autonomía total que puede alcanzar los 1200 kilómetros.

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En Corven destacan un diferencial que consideran clave frente a otros competidores chinos: el motor turbo dentro de la configuración híbrida enchufable. “Eso te da prestaciones que hoy no encontrás en otros productos de la competencia”, sostuvo Ballestrero durante la presentación.

La marca ya cuenta con presencia en prácticamente todo el país y alcanza el 95% de los mercados donde se realizan patentamientos. Buenos Aires concentra la mayor parte de las ventas, seguida por Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

La compañía espera cerrar este año con hasta 7600 patentamientos de Chery, para luego superar las 10.000 unidades en 2027.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la automotriz cerró junio con un total de 694 patentamientos. Esto es un 18,2% más de lo que había anotado en mayo (587 unidades). En el acumulado del año ya lleva más de 3100 unidades vendidas.