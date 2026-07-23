El “Uber” de los créditos hipotecarios argentinos: cómo funciona el modelo que financia compras sin usar bancos
La empresa nació hace ocho años tras detectar que muchas operaciones de compraventa de propiedades se perdían por montos menores. Con mil préstamos activos tienen cero por ciento de ejecuciones por mora y prometen altas tasas en dólares.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 23 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.