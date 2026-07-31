En esta noticia Excedente cambiario con falta de empleo, el problema que advierte Arriazu

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchado por el presidente Javier Milei, hizo un profundo análisis sobre la economía argentina y dejó varias definiciones para analizar.

En una entrevista con el periodista Fernando Galante en la provincia de Mendoza, el especialista cuestionó la interpretación convencional que se hace sobre el tipo de cambio argentino y expuso una perspectiva alternativa que rechaza la relación mecánica entre movimientos de paridad y desequilibrios externos.

Uno de los puntos más críticos fue sobre la teoría económica tradicional, que predice efectos automáticos del tipo de cambio sobre la balanza comercial.

El economista apuntó contra la idea de algunos economistas de que el actual esquema cambiario resulta insostenible. Arriazu citó estudios teóricos sobre el “miedo a flotar” en economías bimonetarias, para argumentar que el tipo de cambio no explica por sí solo el comportamiento del comercio exterior.

En este marco, fue categórico: “Hay que ser un tonto para creer que moviendo el tipo de cambio voy a solucionar este problema”.

“Yo no sé lo que piensa el Gobierno, pero hasta ahora demostró que esa parte sí la entiende”, agregó.

Para explicar su punto, Arriazu repasó la evolución del saldo comercial

“El año pasado tuvimos un superávit comercial de u$s 11.500 millones. Mi primera estimación para este año era u$s 13.500 M. Luego la llevé a u$s 20.000 M. Los últimos 12 meses estuvimos en u$s 22.000 M. Ahora estamos en u$s 27.000 M de superávit comercial y u$s 9000 M de superávit en cuenta corriente”, relató.

“¿De dónde va a venir la fuerza para que el dólar se mueva? Solamente si un tonto comete el error de querer moverla. Y yo no digo que el tipo de cambio esté en equilibrio o no esté en equilibrio, eso no lo sabe nadie. Es el mercado el que lo determina. Alguno puede querer un tipo de cambio más alto, tú puedes querer un tipo de cambio más bajo", agregó.

Luego, sobre la posibilidad de una corrida cambiaria de cara a las elecciones de 2027, sostuvo que la probabilidad es alta, aunque remarcó que la cantidad de pesos en la economía no alcanza para superar las reservas disponibles del Banco Central (BCRA).

“Lo determinante no es la capacidad actual de defensa del Gobierno, sino la política que aplique la administración que asuma después de los comicios”, apuntó.

Excedente cambiario con falta de empleo, el problema que advierte Arriazu

Arriazu advirtió sobre una distorsión estructural sin precedentes en la economía argentina: sectores exportadores que concentran divisas, pero generan poco empleo

“Los que crecen son oferentes de divisas y poco demandantes de mano de obra, y los que decrecen son demandantes de divisas y demandantes de mano de obra”, precisó el especialista al analizar el “cambio estructural” que atraviesa Argentina.

“Con lo cual se plantea un problema que nunca antes he visto: un gran excedente cambiario con falta de empleo”, aseguró.