Banco Provincia lanzó el plan más ambicioso de su historia.

Banco Provincia avanza con un ambicioso programa de infraestructura, a través del cual se llevarán adelante más de 220 obras en sucursales de toda su red de atención financiera.

La iniciativa combina remodelaciones integrales, incorporación de tecnología, expansión territorial y nuevos modelos de sucursales sustentables, con el objetivo de fortalecer la atención presencial y ampliar el acceso a servicios financieros en toda la provincia de Buenos Aires.

Según datos de la entidad, se trata del plan de infraestructura más grande en los 203 años de historia del banco, con intervenciones distribuidas en distintos municipios bonaerenses y una aceleración inédita en la ejecución de obras.

El plan de expansión del Banco Provincia

El avance del programa ocurre en un contexto marcado por el retroceso de la red bancaria tradicional. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2026, el sistema financiero argentino redujo cerca de un 10% su cantidad de sucursales.

Banco Provincia.

El impacto fue especialmente fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, donde se concentraron 382 cierres de sedes bancarias, equivalentes al 69% de todas las bajas registradas en el país.

Frente a ese escenario, Banco Provincia mantuvo una estrategia opuesta: reforzó su presencia territorial y amplió tanto sus sucursales como sus canales de atención electrónicos.

Actualmente, la entidad concentra el 32% de los puntos de acceso al sistema financiero en la provincia de Buenos Aires y cuenta con casi 400 sucursales distribuidas entre territorio bonaerense y CABA.

Además, entre 2019 y 2026 sumó 605 nuevos cajeros automáticos, lo que representó un crecimiento del 42% en su red y le permitió consolidarse como uno de los principales operadores del sistema.

Asimismo, Banco Provincia es la única entidad bancaria presente en 7 municipios y en 148 localidades bonaerenses, donde garantiza el acceso a servicios financieros básicos.

“El objetivo es sostener la cercanía con clientes y usuarios mientras se incorporan nuevas herramientas tecnológicas y modelos de atención” , señalaron desde la entidad.

Cómo son las nuevas sucursales sustentables de Banco Provincia

Como parte del programa de expansión, Banco Provincia también impulsa un nuevo formato de sucursal sustentable, diseñado bajo estándares de eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Los edificios incluyen iluminación LED, sistemas de climatización de bajo consumo, paneles solares para generación eléctrica, termotanques solares y carpinterías con doble vidriado hermético para mejorar el aislamiento térmico.

Algunas de las sedes desarrolladas bajo este esquema son las de Ezeiza, Constitución, Mar del Plata, Parque Industrial Burzaco y la recientemente inaugurada sucursal de Villa Ramallo.

La entidad también trabaja sobre edificios históricos, aunque en esos casos las remodelaciones deben respetar características arquitectónicas patrimoniales. Actualmente, Banco Provincia posee 80 inmuebles catalogados como Patrimonio Histórico.