FMI: la trastienda de la fallida reunión con Martín Guzmán y la incredulidad de Juntos por el Cambio

La relación con el gobierno nacional volvió a causar un nuevo cortocircuito dentro de Juntos por el Cambio. Estaba prevista una reunión para mañana en el Congreso con Martín Guzmán y Sergio Massa y los referentes de Juntos por el Cambio, en donde se explicaría el estado de las negociaciones con el FMI. Pero esta mañana comenzó a circular el rumor de que no se realizaría, lo que fue confirmado desde el Gobierno.

Gerardo Morales: "Hay sectores de Juntos por el Cambio que quieren que explote todo"

Alfredo Cornejo: "La mayoría del Frente de Todos quiere entrar en default"

Esta no reunión es un nuevo capítulo de una saga que trajo varios dolores de cabeza dentro de Juntos por el Cambio. En este caso, el apuntado desde varios sectores es Gerardo Morales. El gobernador jujeño fue quien había confirmado el encuentro para mañana a las 17 horas en el Congreso.

Lo habría acordado tanto con Alberto Fernández como con Sergio Massa, pero lo cierto es que la confirmación de la reunión llegó desde su lado pero no desde el oficialismo. Por eso es que, ante las consultas, desde el Gobierno se limitaron a decir que no había nada agendado.

El rol de gerardo morales

El nuevo titular del radicalismo quedó en una situación complicada. Varios de sus aliados de Juntos por el Cambio le critican su vínculo con el Presidente. El propio Morales, que había acordado con los otros tres gobernadores del espacio no acudir a la reunión de Guzmán con los mandatarios provinciales, luego reculó y envió a su vicegobernador a ese encuentro. Y hasta reconoció que había que dialogar con el oficialismo por este tema porque la deuda había sido contraída durante la administración de Mauricio Macri .

Morales estaba convencido de que había que sentarse con el Gobierno para dialogar sobre la negociación con el FMI . Por eso es que acordó el encuentro que estaba previsto para mañana y con algunas reglas de juego que querían desde su espacio: que además de los gobernadores vayan los jefes de bloque y que se realice en el Congreso.

De esa forma, la semana pasada anticipó el encuentro para mañana a las 17 horas, pero nunca hubo declaraciones públicas del Gobierno en el mismo sentido, lo que dejó en cierto limbo a la cuestión.

A pesar de eso, el resto de los asistentes de Juntos por el Cambio se agendó el encuentro y actuó en consecuencia. El propio Horacio Rodríguez Larreta, el único que no había enviado un representante al encuentro entre Guzmán y los gobernadores, dio a entender que iría. Y los que viven en el interior comenzaron a llegar a Buenos Aires. El misionero Humberto Schiavoni, jefe del bloque PRO en el Senado, arribó este mediodía a la ciudad.

"No sé nada, me enteré por los medios que capaz no se hace lo de mañana", "no hay una citación formal", "es todo muy extraño" son algunas de las respuestas de los opositores que pensaban concurrir mañana al Congreso.

Mientras tanto, está planeada una reunión de mesa nacional para mañana a las 14 horas. La idea era terminar de definir ahí la estrategia para el encuentro con Guzmán. Sin esa reunión en el horizonte, se preparan nuevos cuestionamientos a Morales, quien ya había tenido que dar explicaciones la vez pasada.