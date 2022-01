FMI: el déficit cero se corrió a 2027 y siguen las diferencias con EE.UU

El Gobierno espera alcanzar el equilibrio fiscal (déficit primario cero) en 2027, cinco años después de lo que planeaba en la previa a la llegada de la pandemia. El sendero de reducción de los desequilibrios que plantea el Frente de Todos hoy es inaceptable para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un ajuste acelerado del gasto y "ordenar" las cuentas públicas entre 2022 y 2024.

Ahí radica, según explicó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, la diferencia que no permite la firma de un acuerdo con el organismo. En el Museo del Bicentenario, el funcionario explicó que se trata de contraponer un programa de "ajuste fiscal" (el que pide el Fondo) versus uno de "recuperación económica".

En otras palabras, el Gobierno recuerda la idea de "pagar creciendo", que esgrimió el ex presidente Néstor Kirchner en 2003, años antes de cancelar de una vez la deuda por u$s 9800 millones y cerrarle la puerta a la entidad con sede en Washington, Estados Unidos.

Esto es: confiar en que habrá dólares para crecer más de 4% en 2022, cobrar más impuestos y aumentar el gasto -en vez de reducirlo- con foco en la obra pública, infraestructura y servicios como la salud y la educación.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner creen en el efecto multiplicador de estas medidas propuestas, que ayudarían a bajar la pobreza y el desempleo. Con todo, los gastos serían más altos que los ingresos del Estado durante varios años, pero cada vez con un menor margen.

De acuerdo a lo que dijeron fuentes oficiales, es Estados Unidos el "único" país "duro" en el reclamo de recorte del gasto. Precisamente, el país gobernado por Joe Biden detenta el 16,74% de los votos en el Directorio (Board) del FMI y cuenta con capacidad de veto en las negociaciones, por lo que el acuerdo sigue empantanado. El Gobierno habla de que ya hay "consensos" sobre otras cuestiones, como la necesidad de un acuerdo de precios y salarios y el origen "multicausal" del fenómeno de la inflación.

En una presentación en la que escasearon las cifras concretas de los tres criterios de desempeño que evalúa el organismo (sendero fiscal, acumulación de reservas y emisión monetaria), Guzmán sí dijo que la Argentina puede sumar entre 3000 y 4000 millones de dólares por año en las arcas del Banco Central. En cambio, sobre las planillas exhibidas se puede analizar que la reducción del déficit sería de 0,5 puntos porcentuales por año y que la asistencia monetaria al Tesoro tendería a cero hacia 2028.

El ministro reconoció que "no hay un buen acuerdo posible". También admitió que con la firma de un nuevo programa de Facilidades Extendidas -que se espera cerrar "en las próximas semanas"- no se solucionarán los problemas de endeudamiento externo, ya que el perfil de vencimientos volvería a trepar hasta los u$s 20.000 millones anuales en 2028.