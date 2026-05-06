El dólar presenta una cotización de 17.31 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 6 de mayo de 2026, cifras que muestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.36%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.38 pesos y un mínimo de 17.37 pesos. La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista, con variaciones de -1.26% en la última semana y -9.64% en el último año. En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad con predominio bajista: varios tramos de caídas consecutivas, breves repuntes que no cambiaron la tendencia, ausencia de jornadas estables y un balance final negativo. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.28%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual de 8.22%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 días consecutivos refleja un aumento en su valor. Esto indica que la moneda ha estado fortaleciéndose, lo que podría generar un impacto favorable en operaciones comerciales y en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que cambios repentinos en el mercado pueden alterar su dirección. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la sostenibilidad de este aumento en la cotización del Dólar. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.