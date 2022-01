Sin acuerdo con el FMI, prevén inflación de 85%: cuánto caería el PBI en 2022

Desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró abiertamente que una de las tres variables -el sendero de corrección fiscal- de su programa no tiene el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) se abrió un nuevo frente de tormenta en la negociación. Por eso, la consultora Equilibra calculó cómo impactaría en la economía acordar luego del primer semestre de 2022, es decir, si el país entra en default.

"El incumplimiento con el Fondo implicaría el cierre del acceso al financiamiento a la mayoría de los organismos financieros internacionales (como el BID y Banco mundial), comprometiendo incluso futuros desembolsos ya pactados (BID y CAF). Además, el Club de Paris gatillaría intereses punitorios y el sector privado perdería cartas de crédito de exportación, acceso preferencial a mercados internacionales e Inversión Extranjera Directa (IED)", apuntaron.

La deuda "imposible": cuánto hay que pagarle al FMI hasta marzo de 2022

En otras palabras, el flujo de dólares disponibles sería significativamente inferior. Por otro lado, una mayor brecha cambiaria generará más dificultad de privados para pre financiar inversiones y pérdida de acceso a mercados internacionales. También, las ventas externas se resentirían potenciando las presiones cambiarias en un contexto de escaso poder de fuego del Banco Central y salida de divisas por cuenta capital y financiera.

cuánto puede caer la economía si hay default

Bajo ese escenario, la consultora Equilibra estimó que la actividad podría caer en 2% si no se produce el acuerdo con el Fondo. "En el escenario de "no acuerdo con el FMI" la actividad caería en promedio 2%, la inflación se aceleraría al 85%, no habría reducción del déficit primario, el financiamiento del bache fiscal se cubriría principalmente con emisión, y tanto el riesgo país como la brecha treparían", indicaron los economistas liderados por Martín Rapetti.

cuánto puede aumentar la inflación

"La inflación se aceleraría durante la primavera -llevándola a promediar 8% mensual- revirtiendo la recomposición real de las tarifas de servicios públicos de inicios de año y hundiendo el poder adquisitivo de los salarios. A lo largo de 2022, el tipo de cambio oficial se duplicaría, la inflación y las tarifas de servicios públicos treparían 85%, mientras que los salarios sólo aumentarían 75% ", aseguraron desde Equilibra.

En cuanto a las necesidades de financiamiento en moneda extranjera, por la cesación de pagos el acceso al crédito se cierra totalmente.

el impacto en emisión monetaria

Sin reducción del déficit primario del Sector Público Nacional como quiere Guzmán, y con mayores dificultades de financiamiento (en moneda local y extranjera producto del incumplimiento con el FMI), la asistencia del Banco Central sería la principal fuente para cubrir las necesidades fiscales en 2022, es decir, la emisión monetaria.

"Considerando sólo las necesidades financieras en pesos, el Tesoro enfrenta un rojo primario de $ 2,2 billones (3,0% del PBI) y servicios de deuda (principal e intereses) por 6,5 puntos del PBI. En un escenario de gran desconfianza y tasas reales negativas durante casi todo el año , el mercado de deuda local aportaría financiamiento neto por apenas $ 375.000 millones", concluyeron.