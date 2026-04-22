Agustín Etchebarne, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, analizó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y trazó un panorama sumamente optimista de cara a los próximos años y el próximo ciclo electoral. En diálogo con el programa After Office de Radio Now, el especialista reconoció la dureza del ajuste y la recesión actual, pero aseguró que las reformas estructurales vigentes sentarán las bases para un fuerte crecimiento de la actividad y una victoria del oficialismo en 2027. Para Etchebarne, aunque el sistema económico argentino aún se encuentra “a mitad de camino”, la dirección macroeconómica elegida es la adecuada, destacando el ascenso del país en los índices de libertad económica a nivel global. “Si yo miro cuánto mejoró el presidente Milei a pesar de las restricciones, es el que más mejoró en todo el mundo en los últimos dos años. Mejoró muchísimo en bajar el gasto público, en eliminar el déficit fiscal, mejoró mucho en las desregulaciones y en la apertura económica”, detalló el economista. Sin embargo, no esquivó el impacto social del ordenamiento macroeconómico y la reciente tensión legislativa. En ese sentido, atribuyó los reveses del oficialismo en el Congreso a una estrategia opositora deliberada para generar inestabilidad. “El Congreso sacó una cantidad de leyes en contra del plan de Gobierno y, por supuesto, la gente empezó a tener miedo y a sacar plata del país. Fue un ataque mediático feroz y un shock político que nos pegó en la economía porque nos hizo subir las tasas de interés a una cifra impresionante”, explicó, comparando el escenario con el de la gestión de Mauricio Macri tras las PASO de 2019. De cara al futuro mediato, Etchebarne proyecta una fuerte caída de la inflación y una reactivación paulatina del mercado interno apalancada por la normalización del Banco Central y el regreso del crédito. “En el segundo trimestre, que ya empezó, vamos a tener una recuperación por el campo, y eso te afecta a un 30% de la economía. Y después le va a llegar al AMBA, en los siguientes trimestres, a medida que se va reduciendo esta deuda que tiene un montón de gente, a medida que la mora en los bancos va cayendo, reaparece el crédito, reaparece el consumo”, pronosticó. En este escenario de recuperación impulsado por los sectores transables, el director de Libertad y Progreso anticipa un panorama electoral despejado para el oficialismo. “Mi sensación es que la gente va a decir ‘sí, la estamos pasando complicado, estamos cruzando el río, pero hay que apostar por esto’. Porque en los siguientes cuatro años va a ser espectacular, van a empezar a madurar los proyectos mineros, más los proyectos de energía, más el campo al que le vas a empezar a sacar más las retenciones”, auguró. En esa misma línea, al evaluar las expectativas financieras de cara a los próximos comicios, el especialista aseguró que los inversores ya están descontando una victoria del oficialismo. “Yo creo que va a ganar Javier Milei, y el mercado también”, sentenció Etchebarne. Para fundamentar su lectura, el economista explicó que, al observar el diferencial del riesgo país proyectado entre fines del año electoral y el año siguiente, mirando esto y según la tasa de interés de los bonos, se puede calcular que el mercado le asigna una probabilidad de triunfo al proyecto libertario que ronda el 85%" Finalmente, el economista advirtió que para que esta prosperidad alcance de forma sostenible a todos los sectores y se logre reactivar el empleo, es imperativo que las gestiones locales acompañen el esfuerzo de la Nación“. Bajar impuestos es la más fuerte de todas las medidas. Sería excelente que se sumen los gobernadores y los municipios a bajar impuestos, porque bajar impuestos también es ponerle más plata en el bolsillo de la gente, pero de una manera sana. Tienen que bajar el gasto”, concluyó.