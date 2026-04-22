Hace apenas cuatro meses, Javier Milei lideraba el ranking de imagen positiva entre los presidentes latinoamericanos. Desde ese inicio de año, no obstante, la ponderación el libertario ha ido disminuyendo progresivamente al punto que, en la edición de abril del sondeo que mensualmente hace la consultora CB Global Data, ocupa el puesto 14, sobre un total de 18 mandatarios. La medición que releva la percepción ciudadana de los líderes en sus respectivos países, a la que accedió El Cronista, lo ubica con 36,2% de imagen positiva y 59,7% de imagen negativa. Estos guarismos, además de reflejar una mayoría de valoración desfavorable en la ciudadanía, lo deja a más de 33 puntos del podio regional. El contraste con su desempeño de fines de 2025 es llamativo. En diciembre del año pasado, su imagen estaba muy cercana a los 50 puntos (48,3%), lo que lo ubicaba a la cabeza del sondeo. Hoy, en un ranking ampliado a toda Latinoamérica, Milei queda por debajo de mandatarios de perfil ideológico muy dispar: un ultraderechista de mano dura y una progresista heredera de la izquierda gobernante de su país se disputan este mes el primer lugar. La encuesta de abril fue realizada entre el 13 y el 18 de ese mes sobre una muestra de 40.528 encuestados en 18 países, con un margen de error promedio de entre 1,9% y 2,2% y un nivel de confianza del 95%. En Argentina la muestra fue de 2567 casos. El podio quedó encabezado por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador conocido por su política de seguridad de mano dura -y cuyo modelo el propio gobierno de Milei declaró seguir en materia de seguridad- con 70,1%. Lo siguió por apenas tres décimas Claudia Sheinbaum, de México, continuadora del proyecto político de López Obrador, con 69,8%. El tercer lugar fue para Rodrigo Chaves de Costa Rica con 59,5%. Milei, en tanto, quedó agrupado en lo que el informe denomina “los 6 peores” del ranking, junto a Daniel Noboa de Ecuador (35,7%), José Raúl Mulino de Panamá (34,1%) y Delcy Rodríguez de Venezuela (27,5%). Su 59,7% de imagen negativa lo coloca entre aquellos mandatarios cuya valoración desfavorable supera ampliamente a la favorable en sus propios países — un dato que contrasta de manera directa con el liderazgo regional que exhibía apenas cuatro meses atrás. La trayectoria de Milei en estas mediciones describe una curva que vale la pena leer en detalle, porque combina dos fenómenos distintos que es importante no confundir: por un lado, una erosión genuina de su imagen positiva en términos absolutos; por el otro, un cambio en el universo de comparación que también incidió en su posición relativa dentro del ranking. Entre octubre y diciembre de 2025, la consultora CB Global Data relevaba únicamente a los diez presidentes de Sudamérica. En ese universo acotado, Milei mostró una progresión ascendente: en octubre quedó segundo con 42,5% de imagen positiva; en noviembre bajó al tercer puesto con 47,2%; y en diciembre alcanzó su pico al liderar el ranking sudamericano con 48,3% de aprobación, superando al boliviano Rodrigo Paz (47,6%) y al brasileño Lula da Silva (47,1%). En enero de 2026 no hubo medición. El punto de inflexión llegó en febrero de 2026, cuando el ranking comenzó a medir por primera vez a los 18 mandatarios de toda Latinoamérica, incorporando a México, Centroamérica y el Caribe al universo de comparación que antes se limitaba a Sudamérica. El cambio de escala no es un detalle menor: sumó al ranking a mandatarios con niveles de aprobación estructuralmente más altos, como Bukele y Sheinbaum, que superan consistentemente el 70%. En ese primer relevamiento continental, Milei quedó octavo con 46,8% — todavía en la zona media-alta del ranking, pero ya lejos del podio. La caída se aceleró en los meses siguientes. En marzo retrocedió hasta el puesto 11 con 42,3% de imagen positiva y protagonizó la mayor caída del ranking en ese período: una retracción de 4,5 puntos porcentuales respecto a febrero, la más pronunciada entre los 18 mandatarios medidos. En abril profundizó el descenso hasta la posición 14 con 36,2%, acumulando una baja adicional de 6,1 puntos respecto a marzo. Resumida en números, la evolución del rendimiento de Milei es la siguiente: 42,5% en octubre (2°), 47,2% en noviembre (3°), 48,3% en diciembre (1°), sin medición en enero, 46,8% en febrero (8°), 42,3% en marzo (11°) y 36,2% en abril (14°). El deterioro de la imagen del presidente es contundente. Desde el pico de diciembre hasta la última medición, Milei perdió 12,1 puntos porcentuales de imagen positiva.