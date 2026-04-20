Los ADR argentinos en Wall Street muestra este lunes predominio de caídas, especialmente en el sector financiero. Lo mismo sucede con las acciones del panel líder y el riesgo país argentino opera en 525 puntos básicos (bps) este lunes, con una suba de 6 pbs en el día. Sin embargo, en la última semana bajó 3 bps y en el último mes acumuló una compresión significativa de 108 pbs, lo que refleja una tendencia descendente sostenida en el mediano plazo. Los bonos soberanos argentinos presentan una jornada en su mayoría negativa en línea con la suba de 6 bps en el riesgo país. Tanto los globales como los bonares operan con bajas en sus precios en el día, con caídas del 0,8% la mayoría de los títulos. La excepción más notable es el bonar 2035, que sube 0,6% en la jornada, y el 2038, que logra mantenerse levemente positivo con 0,3%. Los rendimientos de los bonos argentinos se ubican en el rango de 6,8% a 9,9% de TIR aproximadamente. Sin embargo, vale destacar que la perspectiva de más largo plazo es constructiva. En el acumulado mensual y a cinco días, prácticamente todos los títulos muestran ganancias sólidas, con subas de entre 3% y casi 7% en el último mes. Al comparar con la deuda emergente, el comportamiento argentino no luce tan dispar. En el universo de emergentes también predominan las bajas diarias: Turquía, Sri Lanka, Angola, Ucrania y Nigeria registran caídas en el día, mientras que Ecuador, Gabón y Brasil logran pequeñas subas. El panel de ADRs argentinos en Wall Street muestra este lunes una jornada mixta, aunque con predominio de caídas, especialmente en el sector financiero. Los bancos son los más golpeados de la jornada. Grupo Financiero Galicia lidera las pérdidas con una baja de 2,2%, seguido por Grupo Supervielle con 1,4% e IRSA ADR con 1,2%. Banco Macro y BBVA Argentina también ceden, aunque con caídas más moderadas de 0,7% y 0,6% respectivamente. Telecom Argentina cede un 0,6% y Central Puerto un 0,7%. Pampa Energía logra mantenerse casi sin cambios con apenas 0,4%. El contrapunto positivo lo ofrecen principalmente las empresas del sector energético y agropecuario. Transportadora Gas sube 0,3%, Edenor 0,2% y Loma Negra 0,2%. YPF avanza 0,5%, mientras que Cresud gana 1,5%. El caso más destacado es Bioceres Crop, que se dispara 7,7%, aunque opera con volumen más acotado y en un horario levemente anterior al resto del panel. Las acciones locales en el mercado doméstico muestran una dinámica muy similar a la observada en los ADRs, con un panel mixto pero donde las caídas son más numerosas que las subas, en línea con el tono cauteloso de la jornada. En el lado negativo, los bancos vuelven a liderar las pérdidas. Grupo Galicia (GGAL) es el que más cae con 1,9%, seguido de TXAR con 1,8% y BYMA con 0,9%. También retroceden ECOG (-0,66%), Supervielle (-0,61%), Valores (-0,54%) y Banco Macro (-0,50%). Curiosamente, COME registra una baja leve de apenas -0,18% y ALUA cede -0,15%, mientras que BBAR logra mantenerse sin cambios en 0,00%. En el segmento positivo se destacan las empresas energéticas y de infraestructura. Transportadora Gas Norte (TGNO4) sube 0,4%, Transener avanza 0,8% y Metrogas (METR) gana 0,9%%. Central Puerto (CEPU) trepa 1,2%, Pampa Energía +1,2% y Edenor (EDN) +1,4%. YPF (YPFD) avanza +1,5% y Transportadora Gas del Sur (TGSU2) suma +1,9%- Wall Street opera este lunes 20 de abril con caídas generalizadas en sus tres principales índices, lo que aporta un contexto externo desfavorable que ayuda a explicar parte de la presión que se observa también sobre los activos argentinos. El Dow Jones retrocede 139,93 puntos equivalente a una baja de 0,3%, ubicándose en torno a los 49.307 puntos. Es la caída más moderada de los tres índices, lo que sugiere que los sectores más tradicionales e industriales resisten mejor la jornada. El S&P 500 cede 35,57 puntos con una baja de 0,5%, operando cerca de los 7.090 puntos. La caída es más pronunciada que en el Dow. El NASDAQ es el más golpeado del día con una baja de 200,79 puntos equivalente al 0,8%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite retroceden así desde máximos históricos, tras el fuerte rally de la semana pasada en Wall Street, ya que la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán amenazó con hacer fracasar el alto el fuego y deterioró el ánimo de los inversores. Irán había abierto el Estrecho de Ormuz el viernes, lo que impulsó una suba generalizada del mercado, con el S&P 500 y el Nasdaq marcando récords por tercera rueda consecutiva y registrando sus mayores ganancias semanales desde mayo. Sin embargo, Teherán volvió a cerrar la vía marítima luego de que Estados Unidos informara la incautación de un buque de carga iraní que intentó evadir su bloqueo. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló el lunes que no hay planes para una segunda ronda de negociaciones con Washington.