El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que apunta a modificar de manera sustancial el esquema vigente. La iniciativa, que se presentará en las próximas horas, contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, como un nuevo umbral para las y los candidatos. El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde el mandatario sintetizó los ejes centrales del proyecto con definiciones de alto voltaje político. “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO”, publicó, y agregó como primer punto: “ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. La eliminación de las primarias se alinea con una discusión que el oficialismo viene instalando desde el inicio de la gestión, con el argumento de reducir costos del sistema político y descomprimir el calendario electoral. En la Casa Rosada sostienen que las PASO perdieron su sentido original y se convirtieron en una instancia onerosa que, en muchos casos, no define candidaturas competitivas. No está claro, no obstante, que vayan a contar aún con los respaldos de la oposición e incluso de los aliados para enterrar el sistema de primarias. En 2025, se optó por la suspensión. Una mecánica que podría repetirse en esta ocasión de no alcanzar las voluntades para ir por su anulación total. El segundo eje del proyecto apunta al financiamiento de la política, otro de los puntos sensibles en la agenda oficialista. “CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, expresó Milei, en una señal de que el Gobierno buscará limitar el uso de recursos públicos para campañas y funcionamiento partidario. Si bien aún no se conocen los detalles técnicos del proyecto, la intención oficial es avanzar hacia un esquema que reduzca el peso del financiamiento estatal y promueva mecanismos alternativos, en línea con la narrativa de ajuste del gasto público que impulsa el Ejecutivo. En 2025 se había intentado avanzar con una iniciativa en este sentido, donde se abría la posibilidad de financiar los partidos desde el sector privado con un sistema similar a los Super PACS de los Estados Unidos, donde no hay límites legales para el aporte de esta naturaleza. El tercer componente central será la incorporación de la denominada “Ficha Limpia”, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos electivos. “FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”, enfatizó el Presidente. Este punto, que ya tuvo intentos fallidos en el Congreso en años anteriores, donde hasta se señaló al Gobierno por presuntas negociaciones políticas con las provincias para hacer caer la iniciativa, bandera de un sector del PRO. Ahora vuelve a instalarse en el centro del debate político con el respaldo explícito del Ejecutivo, que lo considera clave para reforzar estándares de integridad en la función pública. Resta ver los alcances que tendrá el nuevo proyecto y si adopta o no el criterio del fallo firme o la segunda instancia como umbral permitido. El mensaje del mandatario cerró con una definición que sintetiza el tono de la iniciativa: “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA”. Fuera de la iniciativa -o al menos de la presentación previa- parecen quedar algunas de las reformas pretendidas por una parte del Gobierno como la creación de circunscripciones uninominales ni un rediseño del número de bancas.