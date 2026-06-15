El preacuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán le abre a la Argentina un sendero de oportunidades financieras distinto al que tenía proyectado el equipo económico. El fin de la tensión en Medio Oriente y la posibilidad cierta de que el mercado petrolero deje atrás el fantasma de la crisis de abastecimiento, le dieron al mundo un motivo para celebrar. La pregunta que empezará a rondar esta semana es si el Gobierno está interesado en aprovecharlo,

A primera vista, el plan A de Luis Caputo ya está lanzado y a punto de empezar a concretarse. En las próximas horas el Banco Mundial primero, y el BID después, aprobarán las garantías para que la Argentina pueda tomar crédito internacional a tasas menores a las que le ofrecía el mercado un mes atrás.

El nuevo escenario internacional ofrece a la Argentina condiciones más favorables para obtener financiamiento a tasas más bajas. (foto: Pexels) Pexels

Pero con la mejora de la nota soberana que aplicó la semana pasada Standard & Poor’s, el riesgo país logró quedar debajo de los 450 puntos. Como si fuera poco, el envión que tomó ayer Wall Street ayudó a los títulos argentinos y permitió una tercera baja consecutiva de la tasa de riesgo, que terminó en 425 (valor que no tocaba desde 2017).

Casi todos los analistas le aconsejan al Gobierno que aproveche esta ventana, porque le despeja no solo los pagos de este año, sino cualquier eventualidad que deba enfrentar en el año electoral. En Economía asumen que el atractivo de esta opción creció, pero no queda espacio temporal para lanzar una emisión antes del pago a los bonistas. Quedará como asignatura del segundo semestre.

Hay otros dos frentes favorecidos con otro de los efectos del acuerdo, que es la baja que ya registra el petróleo. Uno es el fiscal, porque un eventual descenso del GNL que debe importarse para cubrir los picos de invierto afloja un gasto que se había encarecido por la guerra. El otro es la inflación del tercer trimestre, ya que si bien la nafta no bajará de forma inmediata (es el precio de que tampoco haya subido tanto) aflojará el rubro que más desacomodó el IPC en marzo y abril. No es poco.