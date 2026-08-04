En esta noticia ¿Cuándo vuelven las lluvias y llega el frío a Buenos Aires?

Tras un fin de semana marcado por lluvias intensas y fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima durante la semana.

Además del regreso de las precipitaciones, se espera un marcado descenso de la temperatura, con el ingreso de una masa de aire frío que hará sentir condiciones invernales en gran parte de Buenos Aires.

¿Cuándo vuelven las lluvias y llega el frío a Buenos Aires?

Luego del mal tiempo del lunes, el martes estará marcado por una mejora de las condiciones meteorológicas. Se espera una jornada fresca, con temperaturas de entre 12°C y 15°C, cielo parcialmente nublado y presencia de neblinas durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

El miércoles mantendrá condiciones similares. No hay lluvias previstas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y también podrían registrarse neblinas por la mañana. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 16°C.

La estabilidad, sin embargo, será pasajera. Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un aumento de la nubosidad y una nueva probabilidad de lluvias y chaparrones durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 16°C.

El viernes llegará con un marcado descenso térmico. La temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento volverá a intensificarse durante la tarde, lo que reforzará la sensación de frío en gran parte del AMBA.

El sábado comenzará con cielo despejado y sol durante la mañana, pero con el correr de las horas aumentará la nubosidad. La mínima será de 8°C y la máxima de 15°C.