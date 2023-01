Nuevo billete y blanqueo para una economía gris

Los blanqueos impositivos, vigentes y por venir, reflejan una economía cada día más negra, informal, o "no blanca" de acuerdo a los manuales del INADI. El lanzamiento de estos perdones impositivos, un castigo a los que pagaron en tiempo y forma, un premio a los que no lo hicieron, se ha tornado un vicio de todos los gobiernos.

José Luis Machinea, en enero de 2001, impulsó poco tiempo antes de su huída del Ministerio de Economía, una ley para prohibir los lanzamientos de blanqueos y moratorias, un compromiso que había asumido con el Fondo Monetario un mes antes al momento del lanzamiento del "blindaje".

Lo paradójico es que en la actualidad existe un blanqueo para la construcción, el que fue extendido a la compra de bienes usados y al pago de importaciones en el Presupuesto 2023. Luego, Economía se lanzó un nuevo blanqueo en general aunque simbólico por la imposibilidad de que se logre su aprobación en el Congreso. Festival de blanqueos para evasores de hoy y mañana.

Tampoco debería sorprender que quien asuma el 10 de diciembre lance inmediatamente una moratoria o blanqueo. El proyecto de Machinea, a 23 años tampoco hubiera servido: una ley mata otra ley. La Intangibilidad de los Depósitos o la mismo Convertibilidad son tristes ejemplos de cómo la Argentina derriba cualquier bloqueo o traba que se imponga a avasallamientos de gobiernos.

El auge del dólar blue, en torno a los $ 360 refleja la demanda que existe en ese mercado negro al que concurren los que no pueden comprar en la Bolsa, las vertientes "MEP" o "contado con liqui". Un veterano operador destacaba al cierre ayer que "hubo demanda de algunos allegados a sindicalistas" al momento de explicar el alza del blue. El mercado informal tiene un valor más elevado, 10% mayor, al del legal, en la Bolsa. Raro.

El auge de la Bolsa y de los títulos en dólares, como el Mundial de Qatar, trajo alegrías a una plaza financiera bastante deprimida. El contexto internacional, el freno esperada a la suba de tasas de la Fed, motorizó el resurgimiento de compras en los emergentes.

El Merval en dólares está en niveles pre PASO del 2019, alimentados también por la llegada de un gobierno pro mercado a fin de año. En tres meses se ganó casi 50% con los bonos argentinos en dólares.

La inflación en la gestión de Alberto Fernández llega el 300%. El billete de mayor denominación, 1.000 pesos, equivale a tres dólares. La situación es insostenible para los bancos con las cámaras de las entidades pidiendo el nacimiento del billete de $ 5.000.

La semana próxima el Banco Central trataría en reunión de directorio el lanzamiento de una nueva denominación de billetes. La entidad que preside Miguel Pesce tiene bajo análisis otra medida relacionada con los pagos en la Argentina, el "QR interoperable". ¿Qué significa? En los QR de Mercado Pago sólo se puede pagar con el saldo existente en la cuenta o las tarjetas cargadas en la aplicación. Los bancos están solicitando la apertura de la red de Mercado Pago, que todo sea interoperable en el sistema financiador (con las CBU y CVU).

¿En qué anda la oposición ante el particular momento de la economía hoy? Horacio Rodríguez Larreta con el surf y Abbey Road salió de hablar de los temas relacionados con las escuchas a su ministro de Seguridad Marcelo Dalessandro. El costo de esa salida igual no fue gratis con las repercusiones generadas el fin de semana en redes sociales de sus andanzas en la costa argentina.

El encuentro en Cumelén con Mauricio Macri fracasó en el intento de lograr su neutralidad en las internas con Patricia Bullrich. La pre candidata retorna de Brasil la semana próxima y planea recorrer el interior del país. Bajó decibeles ante el clima de concordia generado por el triunfo del seleccionado en el Mundial de Qatar. De hecho las imágenes de todos los precandidatos cayó en forma pareja en diciembre en las diferentes encuestas. Mauricio Macri definirá su rol a fines de febrero. Hoy testeará temperatura en Mar del Plata. Sabe que la neutralidad en la interna implica el abandono del poder dentro del PRO. Se lanza como contendiente o apoya, previa negociación, a uno de los contendientes.

Sergio Massa en el interín festeja que tiene cerrado el verano en lo financiero. Ya se está utilizando el swap de u$s 5.000 millones aprobado con China. De esta manera, puede acumular reservas en el mercado cambiario tal como le exige el FMI (el swap ya formaba parte de las mismas para el organismo internacional). Las tasas de interés no sufrirán variaciones por lo menos hasta abril. También la intención de Miguel Pesce es mantener el ritmo de devaluación mensual por encima de la inflación del mes. En diciembre fue de 6%.

La sequía es la amenaza que tiene para el otoño el ministro de Economía. Para entonces, anunciará la tercer temporada del "dólar soja", una manera de hacerse de divisas y recaudar por retenciones, con una devaluación sectorial y por 30 días, otro invento económico argentino. Massa escudriñará encuestas y el humor social.

Pero para el otoño resta un siglo.

