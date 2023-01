Pelea con la Corte: el mensaje implícito en el comunicado de los diputados del Frente de Todos

"Con asistencia perfecta", reza el comunicado que difundió el Frente de Todos en Diputados tras el encuentro que mantuvieron los 16 diputados que integran la comisión de Juicio Político. Con estas tres palabras, el oficialismo confirma que tienen las firmas para dictaminar en comisión el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Vía zoom, los legisladores del Frente de Todos se reunieron este miércoles. La cita era a las 11am y el comunicado se conoció pasada las 15. Participaron los 16 diputados oficialistas que integran la comisión que deberá investigar a los cuatro magistrados que integran el Máximo Tribunal.

La reunión se celebró mientras el Poder Ejecutivo sigue sin decretar la convocatoria a sesiones extraordinarias. Hasta que eso no suceda, los diputados del bloque que preside Germán Martínez no presentarán el proyecto de resolución para enjuiciar a los cuatro magistrados.

Tampoco fijarán fecha de convocatoria a la comisión que preside Carolina Gaillard. Si bien esos cuerpos de trabajo no están impedidos de reunirse -sin el decreto del Ejecutivo no podrían dictaminar- un importante legislador del Frente de Todos aclaró: "No vamos a hacer nada que pueda ser mal interpretado".

La reunión, según aseguró uno de los diputados que participó, fue "buena" y "muy participativa". Y aseguró que "habrá otras" antes de convocar a la comisión. "No hablamos del fondo de la cuestión. Fue de organización y cuestiones de reglamento y técnicas", dijo otro de los participantes.

Esa misma fuente se encargó de resaltar que "todos" los oficialistas que integran la comisión estuvieron presentes. Así, el Frente de Todos despejó cualquier tipo de dudas en torno al avance del dictamen en comisión.

Es que, al rechazo de un conjunto de gobernadores de adherirse a la jugada impulsada por el Presidente Alberto Fernández, se le suma el silencio del ministro de Economía, Sergio Massa.

Dentro de la comisión, son tres los diputados que responden al tigrense. Las miradas estaban puestas en si acompañarían el impulso de la jugada que trabará el funcionamiento del Congreso -Juntos por el Cambio se mantendrá firme en la actitud que sostiene desde diciembre de no dar quórum a las sesiones- y con ello, una serie de proyectos que Massa necesita para reactivar la economía y así definir si se lanzará como candidato a Presidente.

Con los 16 diputados del Frente de Todos acompañando el proceso, el cuerpo que preside Gaillard tiene el quórum garantizado para poner en marcha las reuniones de comisión, y las firmas necesarias para que el dictamen quede listo.

Cambio de estrategia

Los diputados están a la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar con la presentación del pedido de juicio político. En primera instancia, sería el presidente Alberto Fernández, junto con los gobernadores, los que harían la presentación ante la Cámara baja.

Pero finalmente se optó por otra vía: que sean diputados del oficialismo los firmantes del pedido. La decisión, que parece técnica, busca darle mayor tiempo de vigencia al pedido de juicio político.

Es que, si lo presentan los diputados, sería un proyecto de resolución de pedido de juicio político. Estos, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, caducan cuando pasan tres períodos parlamentarios.

Fernández le hizo llegar los fundamentos del pedido de juicio político a Gaillard y Martínez.

En cambio, si la presentación la hacía Fernández y los gobernadores, hubiese entrado como un pedido de juicio político formulado "por un particular". Los expedientes particulares, en cambio, caducan en el mismo año parlamentario de su ingreso.

De allí que el Frente de Todos cambió de estrategia, para que el pedido de juicio político tenga no uno sino tres años parlamentarios de vigencia. Fue el propio presidente Alberto Fernández quien le dio a Gaillard y Martínez el pedido redactado por él y un puñado de gobernadores.

Qué dice el Comunicado

Al finalizar el encuentro, el bloque del Frente de Todos destaca que el procedimiento se hará respetando la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados y el de la comisión de Juicio Político.

A su vez, subrayan que estudiarán "a fondo" las decisiones tomadas por la Corte y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones.