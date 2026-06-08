Suiza avanza con la construcción de una instalación que promete transformar la forma en que Europa gestiona la energía solar y eólica. El proyecto se lleva a cabo en Laufenburg, en el cantón de Argovia, junto a la frontera alemana, con el objetivo de albergar de lo que podría ser la batería subterránea más potente del planeta.

Las obras incluyen un pozo de más de 27 metros de profundidad y el largo de dos canchas de fútbol. Concretamente, el objetivo es que la batería pueda generar 2,1 GWh de almacenamiento y 1,2 GW de potencia de salida —comparable a una central nuclear—, con la capacidad de inyectar energía a la red en milisegundos.

La empresa suiza Swissgrid ya aprobó la primera fase de conexión a 800 MW y marca un nuevo avance del almacenamiento de la electricidad a gran escala.

¿Qué es y cómo funciona la batería subterránea más potente del planeta?

La empresa construye la instalación en el Technology Center Laufenburg, en el norte de Suiza. En lugar de las baterías de ión de litio que se usan en autos o celulares, este sistema almacena energía en tanques con líquido especial —llamado electrolito de vanadio— que circula por celdas para cargar y descargar electricidad.

La principal ventaja es la seguridad: el líquido no es inflamable ni explosivo. Y para aumentar la capacidad de almacenamiento, simplemente se agregan más tanques, sin necesidad de rediseñar todo el sistema.

ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Por qué la batería de 2,1 GWh puede abastecer a 210.000 hogares durante 24 horas?

El 21 de mayo de 2026 , FlexBase anunció a Invinity Energy Systems como socio estratégico. El sistema arrancará con 1,5 GWh y se expandirá hasta los 2,1 GWh: suficiente para abastecer a 210.000 hogares durante 24 horas.

La puesta en marcha completa está proyectada para 2029. El sitio incluirá además un centro de datos de IA cuyo calor residual alimentará una red de calefacción urbana, con un ahorro estimado de 75.000 toneladas de CO₂ en 30 años. La inversión total oscila entre u$s 1.200 millones y u$s 6.200 millones, con proyección de generar 300 empleos.