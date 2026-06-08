Los mercados internacionales parecen estar ingresando en una etapa en donde las variables tradicionales comienzan a convivir con shocks estructurales de naturaleza muy distinta y eso está generando una fragmentación cada vez más evidente entre activos, sectores y regiones. Detrás del ruido diario asociado a titulares geopolíticos, movimientos abruptos de tasas y rotaciones violentas entre clases de activos, probablemente exista un fenómeno más profundo: el mundo financiero comienza lentamente a operar bajo dos fuerzas simultáneas que en muchos casos empujan en direcciones opuestas. Por un lado, un shock del petróleo que inicialmente fue percibido como transitorio pero que lentamente comienza a adquirir características de mayor permanencia. Por otro lado, un shock positivo de productividad asociado al proceso de inteligencia artificial que continúa sosteniendo segmentos muy específicos del mercado global. Hasta el momento, el mercado continúa interpretando el shock del petróleo predominantemente desde su dimensión inflacionaria. El petróleo volvió a transformarse en el principal mecanismo de transmisión macroeconómica del sistema financiero internacional, afectando simultáneamente expectativas de inflación, tasas de interés, condiciones financieras y valuación de activos. Inicialmente la reacción apareció concentrada sobre la parte corta de la curva americana mediante break-evens significativamente más elevados y expectativas de una Reserva Federal crecientemente hawkish. Pero lentamente el fenómeno dejó de limitarse al front-end y comenzó a desplazarse hacia vencimientos más largos, a medida que el mercado empezó a asignar una probabilidad creciente a un escenario de inflación más persistente temporalmente. La consecuencia inmediata de este proceso fue una curva desplazándose prácticamente en bloque hacia niveles superiores. Tasas cortas y largas comenzaron a moverse simultáneamente al alza, reflejando una lectura todavía muy focalizada sobre el componente inflacionario del petróleo. Sin embargo, probablemente la interpretación actual continúe siendo relativamente parcial. Porque el petróleo no solamente opera a través de inflación. También funciona como una suerte de impuesto global implícito que lentamente erosiona capacidad de gasto, presiona costos y debilita expectativas futuras de actividad económica. Más temprano o más tarde, un endurecimiento coordinado de yields a escala internacional comienza funcionando como una contracción sincronizada de condiciones financieras globales. Y justamente es ahí donde aparece un problema potencialmente mucho más delicado para el resto del mundo. Los mercados emergentes quedan particularmente expuestos porque deben convivir simultáneamente con costos energéticos más elevados y con un financiamiento considerablemente más caro. Históricamente, esa combinación rara vez termina siendo inocua. En muchos casos, petróleo elevado y suba global de tasas terminan actuando como un doble mecanismo de compresión sobre actividad económica, debilitando márgenes corporativos y reduciendo capacidad de crecimiento. Sin embargo, mientras una parte significativa del sistema enfrenta estas restricciones, el segmento tecnológico norteamericano continúa comportándose de manera sorprendentemente distinta. La divergencia dentro del equity global sigue profundizándose y el Nasdaq continúa mostrando una capacidad de resiliencia considerablemente superior al resto del mercado. El paradigma de inteligencia artificial ya no parece sostenerse únicamente sobre una narrativa aspiracional de largo plazo. Comienza a apoyarse también sobre restricciones concretas de oferta asociadas a capacidad computacional, disponibilidad de chips y escalabilidad operativa. Esa combinación termina potenciando todavía más las valuaciones dentro del núcleo tecnológico vinculado al proceso de AI. El resultado comienza a parecerse cada vez más a la coexistencia de dos mercados distintos funcionando simultáneamente. Por un lado, un grupo relativamente reducido de compañías beneficiadas por un shock estructural positivo de productividad que continúa sosteniendo valuaciones extremadamente exigentes. Por otro lado, un universo mucho más amplio todavía condicionado por petróleo elevado, tasas altas y una desaceleración potencial del ciclo económico global. Y quizás la pregunta más relevante ya no sea cuánto puede seguir subiendo el petróleo o cuánto más podría reaccionar la Reserva Federal. Tal vez la verdadera pregunta sea cuánto tiempo puede mantenerse esta divergencia entre un mundo viejo todavía muy condicionado por energía y tasas, y otro nuevo impulsado por productividad e inteligencia artificial.