El Mundial 2026 ya arrancó, con tres ceremonias inaugurales en los países anfitriones (México-EE.UU.-Canadá). Con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades-sedes, es el más grande de la historia. Partido tras partido, la atención de los aficionados globales irá creciendo hasta el día de la gran final (19 de julio), a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva York.

Mientras la pelota super tecnológica estaba en juego, el presidente Donald Trump celebró su cumpleaños número 80, en el marco del 250° aniversario de la Declaración de la Independencia. Bajo el eslogan “Freedom 250”, se programó una pelea de UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca (Washington DC), a un costo de U$S 60 millones para construir una gigantesca arena.

Y cerrando este domingo, Pakistán, país mediador en la guerra de Medio Oriente, anunció que Estados Unidos e Irán lograron un “acuerdo de paz”, cuyo documento oficial se firmará el 19 de junio en Suiza. Esta noticia, rápidamente circuló por el planeta como una señal de esperanza en tiempos de misiles, bombas y drones devastadores.

Un negocio a gran escala

Según las proyecciones oficiales de la FIFA, al finalizar el ciclo entre mundiales 2023-2026, los ingresos totales superarían en un 72% al anterior (2019-2022) , en una cifra estimada de u$s 13.000 millones. Sólo para este 2026, unos u$s 8900 millones engrosarían sus arcas, incluyendo la recaudación por derechos audiovisuales que rondaría los U$S 3900 millones .

El programa oficial de hospitalidad y servicios preferentes Copa Mundial de la FIFA 26™ , administrada por la empresa On Location, -líder en organización de experiencias, servicios y viajes premium- reportaría unos u$s 3097 millones, que representa un crecimiento del 216% sobre los u$s 950 millones de Qatar 2022 . Los patrocinadores corporativos de la FIFA aportan u$s 2000 millones, en cinco niveles.

Los globales ocupan el nivel superior, con contratos por ciclo completo (4 años), con exclusividad. Como contraprestación, se les conceden derechos para usar logos de la FIFA, presencia en la cartelería de estadios, integración híbrida de plataformas digitales (redes sociales, streaming, blogs) y de transmisión tradicional (TV, radio, prensa), acceso a zonas VIP en todos los eventos FIFA durante los 4 años.

Un estudio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta consumos de fans visitantes por u$s 2400 millones (restaurantes, bares y hoteles). Alquileres temporarios y contratos comerciales por u$s 2000 millones; más u$s 1500 millones por merchandising oficial, camisetas, fotos, llaveros, bufandas, banderas, pelotas y otros recuerdos de la cita mundialista.

Un estudio conjunto de la FIFA y la OMC, estima que la Copa Mundial aportará u$s 40.900 millones al PBI global y más de 824.000 empleos a nivel mundial. Por fuera de los ingresos de la FIFA, el impacto en la economía de EE.UU. superaría los u$s 30.500 millones; u$s 17.200 al propio PBI , ingresos fiscales por u$s 3400 millones y otros u$s 10.200 millones adicionales por 185.000 nuevos empleos.

Las audiencias cotizan en alza

Según estimaciones de la FIFA, esta Copa del Mundo podría superar los 6000 millones de televidentes a nivel global. En Qatar 2022, la final Argentina vs. Francia registró 1500 millones de espectadores y de unos 5000 millones durante el torneo. La ceremonia de apertura y el partido inaugural México vs. Sudáfrica (Estadio Azteca Ciudad de México) fue visto por 1200 millones de personas en todo el mundo, casi 10 veces superior al último Super Bowl LX de la NFL, que sumó 125,6 millones según Nielsen.

En Argentina, la emisión de la apertura en México, que tuvo a Shakira interpretando la canción oficial del torneo “Dai Dai” (en italiano), que en español significa ¡Vamos! o ¡Dale!, marcó un encendido de TV abierta de 21 puntos , con Telefe encabezando el rating (16,3) según mediciones de IBOPE.

En un estudio sobre consumidores conectados (universo de 36 mercados), Argentina se ubica entre las naciones más futboleras . Los datos del relevamiento TGI Global Quick View 2026 de IBOPE, permitieron elaborar un ranking de países con mayor propensión (interés/predisposición) de personas para ver el Mundial: (1°) Sudáfrica: 44%, (2°) Brasil: 44%, (3°) Argentina: 42% .

FOTO NA:@Argentina

A nivel global, el 24% de los adultos conectados asegura que está interesado en seguir el Mundial . El último amistoso de la Selección Argentina (9 de junio, 3-0 ante Islandia) alcanzó un promedio de 24.6 puntos (GBA).

En el segmento femenino, Brasil lidera con el 35% de mujeres seguidoras del Mundial, Argentina (34%) y Sudáfrica (33%). Los tres países superan el promedio global masculino del 31%; 2 de cada 3 seguidores son hombres, aunque en algunos países se refleja un interés femenino en crecimiento.

De la Selección de Irán al árbitro somalí: cuando la diplomacia no alcanza

Desde 1930 (Uruguay), esta es la primera Copa del Mundo donde el país anfitrión recibe a otro con el cual está en guerra. EE.UU. denegó las visas a miembros de la delegación iraní, evitándose “el ingreso a escondidas de terroristas” según un vocero oficial. A los futbolistas se les concedieron visados 10 días antes del partido de este lunes, contra Nueva Zelanda. No se les permite pernoctar ni entrenarse en suelo estadounidense , debiendo regresar de inmediato tras cada partido, a la concentración de Tijuana (al Norte de México).

En tanto, el delantero iraquí Aymen Hussein pasó varias horas bajo interrogatorio al arribar al aeropuerto de Chicago, mientras se revocaban asignaciones de entradas a los fans iraníes. “Desafortunadamente, nuestro mundo es muy agresivo y la seguridad está por encima de todo”, declaró el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Y agregó: “Hay que respetar las decisiones que se toman, porque no somos los reyes del mundo que pueden mandar sobre gobiernos y fuerzas policiales”.

Igual situación atravesó el árbitro somalí Omar Artan (distinguido como “Mejor árbitro del año 2025” de la Confederación Africana de Fútbol), a quien se le denegó la entrada a EE.UU., privándolo de ser el primer referí de su país en una Copa Mundial. Luego de 11 horas de interrogatorio con la patrulla fronteriza, Artan fue deportado a Turquía.

“Es lamentable lo que le pasó a Omar. Si me quieren criticar, está bien, pero les pido que promuevan la unidad a través de la Copa del Mundo. Ha sido un éxito traer a Irán a que juegue en Estados Unidos. No sé quién más podría hacerlo. Nosotros no habitamos la Luna, vivimos en el planeta Tierra y tenemos que lidiar con diferentes situaciones. No controlamos todo”, apuntó Infantino, dando muestras de fastidio. A 40 años del fallecimiento del célebre Jorge Luis Borges (1899-1986), vale recordarlo con una de sus frases emblemáticas: “No hables a menos que puedas mejorar el silencio”.