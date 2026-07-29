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El segundo trimestre del año presentó un fuerte contraste para El Puerto de Liverpool, pues el lento gasto de los consumidores afectó los resultados de Suburbia, pero el Mundial de Futbol dejó una derrama multimillonaria con un par de productos de temporada.

En conferencia con inversionistas, el CFO de Liverpool, Gonzalo Gallegos, comentó que el Mundial empujó las ventas de artículos deportivos y de la división de televisión y video en Liverpool.

El delantero estrella del Mundial para Liverpool fueron las camisetas de la Selección Mexicana. En el periodo de referencia, la tienda departamental vendió 395 mil jerseys oficiales, lo que significó una tasa de ventas de 98%, rebasando por 5 puntos porcentuales el promedio mayorista de Adidas, la marca encargada de hacer las playeras del Tri.

“Liverpool se situó entre los minoristas con mejor rendimiento de la marca a nivel mundial (Adidas), superando por más de 60% a su cuenta europea con mejor rendimiento y situándose justo por debajo de su cuenta estadounidense con mejor rendimiento”, dijo el CFO.

Pero desde la banda derecha, y sin hacer mucho ruido, el jugador revelación para Liverpool fueron las estampas y el álbum Panini del Mundial.

El CFO de Liverpool dijo que las ventas relacionadas con el álbum Panini en la tienda alcanzaron un monto de MXN $300 millones en el segundo trimestre.

Reducen expectativas

El Puerto de Liverpool ajustó a la baja sus expectativas para el cierre del año, debido a un entorno macroeconómico incierto, una suave demanda de los consumidores, así como una alta competencia en el mercado.

En este sentido, el crecimiento esperado de ventas de las tiendas con más de un año de operación en el formato de Liverpool se redujo dos puntos porcentuales a un rango de 2.5% a 3.5%.

Suburbia recibió el mayor impacto para el cierre de este año, pues presenta una baja de siete puntos porcentuales en las ventas a mismas tiendas.

El rango esperado para este año apunta a un estancamiento en el apartado de los establecimientos que ofrecen “la moda al mejor precio”, pues la matriz espera un rango de -1% a 1% para el cierre de este formato.