Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lanzó un fuerte mensaje tras la conclusión del Mundial 2026. En una publicación en redes sociales, el máximo dirigente del fútbol mundial respondió a las críticas y controversias que rodearon el torneo organizado por Canadá, México y Estados Unidos. Con un tono contundente, Infantino defendió la labor de la FIFA y enfatizó el poder unificador del deporte.

“Ustedes siembran el odio, nosotros unimos al mundo”, resume la esencia de su comunicado, en el que invita a los detractores a reflexionar sobre el éxito de la Copa del Mundo. Este mensaje de Infantino tras el torneo ha generado gran repercusión, destacando la unión, la alegría y la pasión que caracterizaron la competición más importante del planeta.

Infantino, tras el Mundial 2026: “Ustedes siembran el odio, nosotros unimos al mundo” EFE

El presidente de la FIFA defendió el Mundial 2026 tras las críticas

Infantino se dirigió directamente a quienes, según él, se perdieron lo mejor del torneo: “A todos aquellos que se perdieron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, los engaños y la alegría. A todos ustedes que perdieron la oportunidad de ver a niños, recién nacidos, abuelos y padres reunirse para este espléndido evento, les pido disculpas porque los partidos han terminado y lamento que se hayan perdido toda esa alegría y esa unión”.

El presidente de la FIFA continuó con un claro mensaje de lamento hacia los críticos: “Lamento que hayan estado tan abrumados por el odio y las críticas como para perderse todo”. De esta forma, Infantino, tras el Mundial 2026, posicionó a la organización en un rol protagónico frente a las voces negativas.

Infantino, tras el Mundial 2026: “Ustedes siembran el odio, nosotros unimos al mundo” EFE

“A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y falsos rumores, quiero decirles que mientras ustedes están sentados en segunda fila. Nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo.

“Mientras ustedes se esconden, nosotros exploramos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablamos con los aficionados, interactuamos con la gente y garantizamos la seguridad de todos. Mientras ustedes se dividen, nosotros nos unimos”, siguió.

La entrada de Irán en Estados Unidos, uno de los mayores logros de Infantino

El dirigente también destacó uno de los logros más simbólicos del torneo al referirse a la participación de Irán: “Mientras vosotros sembrabais odio, nosotros trabajábamos incansablemente para unir a dos países en guerra —prosiguió Infantino—. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”.

Infantino subrayó que “cuando la selección iraní comenzó a jugar, todos los cánticos contra ellos se transformaron en un único himno. Los aficionados se convirtieron en el país, se convirtieron en el equipo y apoyaron al Team Melli. Ese es el poder del fútbol”.

Infantino habló de las decisiones arbitrales que causaron polémica

Además, Infantino defendió las decisiones arbitrales y disciplinarias del Mundial 2026: “De hecho, decisiones arbitrales ‘discutibles’ o medidas disciplinarias ‘extrañas’, como por ejemplo tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas o posteriores decisiones de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son una práctica común y ampliamente aceptada en algunas de las ligas más importantes del mundo”.

El mensaje concluyó con un llamado a la paz y un cierre emotivo: “A las plumas y al papel, a todas las pantallas, ojalá encontréis amor y paz donde las personas que están detrás de vosotros no han conseguido encontrarlos. Que encontréis la paz; nosotros, en la FIFA, hemos encontrado la nuestra y la difundimos ofreciendo la Copa del Mundo más extraordinaria de la historia. Que el fútbol se eleve por encima de todo odio”.

Con este comunicado, Infantino, tras el Mundial 2026, reafirma la visión de la FIFA como un organismo que prioriza la unión por encima de las divisiones. El presidente subrayó en todo momento que el fútbol trasciende la política y las críticas, convirtiéndose en un espacio de encuentro para millones de personas alrededor del planeta.