El dólar blue hoy domingo 2 de agosto cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

El paralelo culminó julio con una suba de $ 45 (2,97%), que se suman a los $ 85 (5,94%) que había ganado durante junio. Además, se ubica $ 30 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 2 de agosto se ofrece a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa finalizó julio con un incremento de $ 10 y frenó la escalada que había iniciado en junio, cuando aumentó $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 30 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se sitúa en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza en $ 1457,1 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1844,87.

La brecha entre el blue y el oficial es de 3,31%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El viernes la entidad adquirió u$s 46 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En todo julio, totalizó los u$s 2162 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 47.596 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 2 de agosto

El dólar blue hoy domingo 2 de agosto se ofrece a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1460 $ 1510 Dólar Blue $ 1540 $ 1560 Dólar Mayorista $ 1457,10 $ 1507 Dólar MEP $ 1517,66 $ 1518,37 Dólar CCL $ 1575,78 $ 1.582,01

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 2 de agosto

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 2 de agosto se consigue a $ 1575,78 para la compra y $ 1.582,01 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 2 de agosto

El dólar MEP hoy domingo 2 de agosto cotiza a $ 1517,66 para la compra y $ 1518,37 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 2 de agosto

El dólar oficial hoy domingo 2 de agosto cotiza a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son: