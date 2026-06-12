El Mundial 2026 empezó a jugarse también en las pantallas. El partido inaugural entre México y Sudáfrica activó una vidriera comercial que, medida por la exposición de las marcas, alcanzó un valor económico de u$s 601,7 millones para los patrocinadores oficiales en América latina.

El dato surge de un relevamiento de la consultora Qsport Global, que analizó la presencia de las marcas durante la transmisión del encuentro en 18 países y 37 medios de la región, entre señales de TV abierta, TV paga y plataformas de streaming. En total, el debut mundialista acumuló 21.770 millones de impresiones potenciales, 2.866.815 segundos de exposición comercial y 334.398 apariciones registradas en pantalla .

En ese escenario, Adidas fue la marca que más capitalizó la apertura del torneo. La compañía lideró el ranking de valor económico generado con u$s 70,4 millones, equivalente al 11,7% del total. Su presencia quedó asociada a una combinación clave para el negocio del patrocinio: audiencia masiva, visibilidad sostenida dentro de la transmisión y el atractivo comercial de un partido inaugural con una de las selecciones anfitrionas como protagonista.

Detrás se ubicaron Powerade, con u$s 41,7 millones y una participación del 6,9%, y Rexona, con u$s 41,5 millones, también con 6,9%. Más atrás aparecieron Visa, con u$s 30,7 millones y 5,1% de share; Coca-Cola, con u$s 28,7 millones y 4,8%; y Hisense, con u$s 27,8 millones y 4,6%.

Marcas deportivas, al frente

El top ten se completó con Aramco, con u$s 17,5 millones; Qatar Airways, con u$s 17 millones; Kia/Hyundai, con u$s 16,5 millones; y Lenovo, con u$s 16,1 millones. La distancia entre Adidas y el resto del ranking expone el peso que todavía tienen las marcas deportivas en un evento donde la indumentaria, la pelota y la presencia vinculada al juego funcionan como superficies permanentes de exposición.

El informe también midió qué mercados aportaron más al valor económico regional generado por la exposición de los sponsors. México concentró el 24,8% del total, una participación que lo dejó muy por encima del resto y que se explica por su condición de protagonista del partido inaugural, además del peso de su mercado audiovisual. Luego se ubicaron Brasil, con 14,2%, y Argentina, con 6,6%.

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El ranking regional siguió con Colombia, con 6,4%; Paraguay, con 4,6%; Uruguay y Honduras, ambos con 4,2%; Chile, con 3,7%; Guatemala, con 3,6%; y Perú, también con 3,6%. En conjunto, esos mercados explican buena parte del alcance latinoamericano de una transmisión que, para las marcas, no depende solo del minuto a minuto del partido, sino también de la escala de distribución en cada país.

En cuanto al ecosistema de medios, la televisión mantuvo una ventaja clara. Según Qsport, la TV abierta y paga explicó el 83,2% del valor económico total, mientras que el streaming aportó el 16,8% restante. El dato confirma que, aun con el crecimiento de las plataformas digitales, los grandes eventos deportivos siguen encontrando en la televisión tradicional su principal motor de valorización publicitaria.

El valor de la publicidad estática

El predominio también se vio en los activos de exposición. Las vallas LED fueron, por lejos, el formato más valioso del partido: representaron el 78% del valor económico generado durante la transmisión. A mucha distancia quedaron la valla LED tribuna, con 5,5%; la exposición asociada al referí, con 4,8%; los niños escoltas, con 3,7%; la hidratación, con 2,4%; el cartel de cambio, con 1,8%; y el VAR, con 1,6%.

Esa concentración muestra dónde está el mayor retorno visual para los patrocinadores: en los elementos que aparecen de manera recurrente durante el juego y que acompañan la acción principal sin depender de pausas comerciales. En una transmisión mundialista, la marca que logra integrarse al campo de juego multiplica su presencia en cada ataque, repetición, plano abierto o festejo.

“El Mundial continúa demostrando una capacidad única para conectar audiencias masivas y transformar visibilidad en resultados concretos para las marcas. Los datos del partido inaugural reflejan la magnitud comercial que posee este evento a nivel global y particularmente en América Latina”, señaló Qsport en el informe.