Las tortas fritas saludables ofrecen una alternativa rápida y deliciosa para aquellos que buscan disfrutar de un sabor tradicional sin la preocupación de agregar grasa innecesaria a su dieta.

En tan solo 15 minutos, es posible preparar un tentempié fácil de hacer y nutritivo, perfecto para compartir en cualquier ocasión. Esta receta es ideal para quienes desean mantener un estilo de vida saludable sin renunciar al placer de comer.

Ingredientes necesarios para tortas fritas saludables

Para comenzar a preparar estas tortas fritas saludables, se necesitan los siguientes ingredientes: 500 gramos de harina, 250 ml de agua, una cucharadita de sal, una cucharada de aceite de oliva y una cucharadita de polvo de hornear. Estos elementos básicos permiten obtener una masa ligera y deliciosa, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

La elección de los ingredientes es fundamental para lograr una textura adecuada en las tortas fritas. Al utilizar agua, se evita la incorporación de ingredientes grasos, resultando en una receta más liviana. El uso del aceite de oliva, en lugar de otros aceites, también suma un beneficio extra al plato al ser más saludable, a la vez que aporta sabor y humedad.

Una vez reunidos los ingredientes, se recomienda mezclar la harina con el polvo de hornear y la sal en un recipiente grande. Posteriormente, se añade el agua y el aceite de oliva y se amasa la mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Esta técnica garantiza que las tortas fritas resulten más ligeras y agradables al paladar.

El proceso de cocción ideal

El siguiente paso consiste en calentar la Nueva Panquequera STONE de 22 cm de Aluminio Forjado. Este utensilio permite cocinar de manera eficiente al distribuir el calor de forma uniforme, facilitando así la cocción de las tortas fritas. Además, su superficie antiadherente contribuye a usar menos materia grasa durante el proceso, logrando un resultado más saludable.

Una vez caliente la panquequera, se recomienda tomar pequeñas porciones de masa y darles forma circular. Luego, se colocan en la panquequera y se cocinan por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Es importante prestar atención al dorado para asegurar que se logre un sabor delicioso y una textura crujiente.

Finalmente, al retirar las tortas fritas de la panquequera, se notará una diferencia significativa en comparación con las elaboradas de la manera tradicional. La utilización de la Nueva Panquequera STONE permite que las tortas mantengan un sabor auténtico y una textura suave, equilibrando los beneficios entre salud y placer al comer. Además, se convierten en una opción ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos.