Durante años, las empresas compitieron por conseguir más información. Más datos sobre clientes, más reportes, más métricas, más indicadores. Hoy ocurren situaciones curiosas: muchas organizaciones tienen acceso a una cantidad de información que habría resultado impensada hace apenas una década y, sin embargo, siguen enfrentando dificultades para tomar decisiones comerciales con claridad. Otras navegan en un caos de información desorganizada.

La paradoja no es tecnológica. De hecho, nunca fue tan sencillo acceder a herramientas capaces de procesar datos, detectar patrones y automatizar tareas. El problema aparece cuando se confunde información con criterio. Una empresa puede conocer cada movimiento de su cartera de clientes, monitorear cientos de variables en tiempo real e incorporar las plataformas más sofisticadas del mercado, pero seguir sin responder preguntas bastante básicas: dónde están sus mejores oportunidades de crecimiento, qué clientes tienen mayor potencial, qué acciones comerciales generan resultados o cuáles son los verdaderos cuellos de botella que limitan su expansión .

En los últimos años, la conversación sobre inteligencia artificial quedó atrapada muchas veces en una lógica equivocada. La pregunta dominante parece ser qué tareas podemos automatizar. Sin embargo, desde nuestra experiencia acompañando procesos de crecimiento comercial en PyMEs de distintos sectores, la pregunta relevante suele ser otra: ¿cómo utilizamos la tecnología para tomar mejores decisiones sin perder aquello que sigue siendo profundamente humano en una relación comercial?

La inteligencia artificial llegó para quedarse. Los números muestran que su adopción avanza a gran velocidad. Según HubSpot, el 56% de las empresas latinoamericanas ya invirtió en inteligencia artificial para fortalecer sus equipos comerciales. Salesforce, por su parte, identifica a esta tecnología como una de las principales apuestas de crecimiento de las áreas de ventas. El fenómeno atraviesa industrias, tamaños de empresa y mercados.

La tecnología, sin embargo, no resuelve problemas de negocio. Puede acelerar procesos, multiplicar capacidad de análisis y automatizar tareas que antes consumían horas de trabajo. Pero cuando se implementa sobre estructuras comerciales desordenadas, suele ocurrir algo que pocas veces se menciona: la inteligencia artificial no corrige las ineficiencias; las vuelve más rápidas.

Por eso creo que la conversación sobre inteligencia artificial y estrategia comercial debería empezar bastante antes que la elección de una herramienta. Debería empezar por entender cómo genera valor una empresa, cómo construye relaciones con sus clientes y cuáles son los procesos que sostienen ese crecimiento. Sin esa comprensión previa, la inteligencia artificial corre el riesgo de convertirse en una solución brillante para un problema mal definido.

La buena noticia es que, cuando existe una estrategia clara, el potencial es enorme. La inteligencia artificial permite detectar patrones de comportamiento imposibles de identificar manualmente, anticipar riesgos comerciales, priorizar oportunidades y transformar grandes volúmenes de información en acciones concretas. Según McKinsey, las organizaciones que incorporan IA en sus procesos están acelerando ciclos de innovación, mejorando productividad y reduciendo tiempos de ejecución. Pero incluso esos beneficios dependen menos de la herramienta que de la capacidad de la organización para integrarla dentro de una lógica de negocio coherente.

Hay otro aspecto que me parece especialmente relevante. Durante años, la información fue un recurso escaso. Hoy el recurso escaso es la atención. Las áreas comerciales conviven con dashboards, métricas, alertas, reportes y múltiples fuentes de datos que compiten entre sí. Paradójicamente, cuanto más información tenemos, más difícil puede resultar identificar qué es realmente importante. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar ese escenario, pero sigue siendo necesario alguien capaz de interpretar el contexto, distinguir señales de ruido y tomar decisiones frente a situaciones ambiguas.

Ahí aparece una cuestión que considero central. La venta sigue siendo una actividad profundamente humana. Cambian las herramientas, cambian los canales y cambian las tecnologías, pero la confianza continúa ocupando un lugar determinante en cualquier relación comercial relevante. Los clientes siguen comprando soluciones a problemas concretos. Siguen evaluando credibilidad. Siguen buscando interlocutores capaces de comprender su realidad y ayudarlos a navegar escenarios complejos.

Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la estrategia comercial, no deberíamos pensar en reemplazo, sino en amplificación. La IA puede procesar millones de datos en segundos. Puede sugerir acciones, identificar correlaciones y construir escenarios probables. Lo que no puede hacer es asumir responsabilidad sobre una decisión, interpretar todos los matices de una relación o comprender plenamente aquello que un cliente no está diciendo de manera explícita.

En Delenio solemos utilizar el concepto de asistencia artificial. La diferencia puede parecer semántica, pero no lo es. Nos interesa pensar la inteligencia artificial como una herramienta destinada a potenciar capacidades humanas, no a sustituirlas. Su valor aparece cuando libera tiempo operativo para que los equipos puedan dedicar más energía a aquello que realmente genera impacto: comprender mejor a los clientes, construir propuestas de valor más relevantes y tomar decisiones con mayor claridad.

Quizás la verdadera transformación que trae la inteligencia artificial no consista en automatizar más tareas. Quizás consista en obligarnos a revisar cómo pensamos nuestras organizaciones, cómo diseñamos nuestros procesos y cómo tomamos decisiones comerciales. La tecnología seguirá evolucionando a una velocidad difícil de imaginar. Lo que probablemente continúe marcando la diferencia será la capacidad de combinar esa potencia tecnológica con algo mucho más antiguo: criterio, experiencia y comprensión humana.

Porque, al final, las empresas no compiten por quién tiene más inteligencia artificial. Compiten por quién logra generar más valor para sus clientes. Y esa sigue siendo, ante todo, una decisión estratégica que sigue involucrando fuertemente a las personas.