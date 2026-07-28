El mercado argentino de fusiones y adquisiciones aceleró durante la primera mitad de 2026 y alcanzó uno de sus mayores niveles de actividad de la última década.

Entre enero y junio se anunciaron 56 operaciones por un valor aproximado de u$s 5700 millones, lo que convirtió al período en el tercer semestre desde al menos 2010 por monto involucrado.

El registro solo fue superado por el segundo semestre de 2024 y los primeros seis meses de 2017. Además, la cantidad de transacciones se mantuvo cerca de sus máximos históricos, de acuerdo con el último relevamiento elaborado por el equipo de Deals de PwC Argentina.

“Estamos viendo un contexto más favorable para las inversiones y la concreción de transacciones. La mayor estabilidad económica está impulsando la actividad de M&A y generando oportunidades para compañías o accionistas que buscan crecer inorgánicamente, incorporar socios estratégicos o inclusive vender”, explicó Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina de la práctica de Deals.

Sin embargo, el salto no estuvo explicado solo por una mayor cantidad de compras. También creció el tamaño de las operaciones: al menos 7 acuerdos superaron los u$s 100 millones y tres cruzaron el umbral de los u$s 1000 millones. Desde el inicio del actual Gobierno, ya se anunciaron 8 megaoperaciones por encima de ese monto, una escala que no era habitual en el mercado local.

Fuente: Bloomberg David Paul Morris

Las compras que movieron el mercado

La mayor transacción del semestre fue la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa, por u$s 1500 millones. El vendedor fue el fondo estadounidense Advent International, que había comprado el negocio de procesamiento de pagos a un grupo de bancos argentinos en 2019.

En segundo lugar quedó la venta del negocio de Raízen en la Argentina a Mercuria. El grupo suizo de energía y commodities acordó pagar u$s 1420 millones por la operación local, que incluye la red de estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud y activos logísticos y de distribución.

A su vez, Vista adquirió a la noruega Equinor participaciones no operadas en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta, por aproximadamente u$s 1100 millones. Con ese movimiento, la petrolera fundada por Miguel Galuccio volvió a ampliar su escala en el principal yacimiento no convencional del país.

Solo estas tres operaciones concentraron cerca del 70% del monto total informado por PwC. Al sumar la venta del 80% del negocio argentino de Saputo al grupo peruano Gloria Foods, valuado en u$s 630 millones, y la compra de la participación estatal en Transener por Edison Energía y Genneia, por u$s 356 millones, los cinco mayores acuerdos explicaron casi el 88% del valor operado.

Energía lidera, mientras alimentos recupera terreno

Energía y Recursos volvió a encabezar el ranking sectorial, con cerca de un tercio de las operaciones. El segmento sumó 12 acuerdos en petróleo y gas, cinco en minería y dos vinculados con electricidad.

Dentro de Oil & Gas, 9 operaciones correspondieron a activos de upstream, una a downstream y dos a empresas de servicios petroleros.

Entre los movimientos del sector también aparecieron la cesión de Manantiales Behr por parte de YPF a Pecom Energía y la adquisición, también por Pecom, del 57% que Pluspetrol tenía en el bloque convencional El Corcovo. En ambos casos, los montos no fueron informados.

Fuente: PwC Argentina

Además, Alimentos y Agro registró su mejor semestre de los últimos seis años. Hubo operaciones en lácteos, golosinas, vinos, pesca, alimentos vegetales y lana. La más importante fue la salida parcial de Saputo, que vendió el 80% de su negocio local a Gloria Foods. La transacción incluyó las marcas La Paulina, Ricrem y Molfino, además de dos plantas industriales.

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones tuvo una actividad más moderada. No obstante, se destacaron las compras realizadas por Live Nation: el grupo estadounidense adquirió participaciones mayoritarias en Dale Play Live y en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los valores no trascendieron.

PwC vinculó el menor movimiento del sector con la desaceleración internacional del mercado de software frente a la disrupción provocada por la inteligencia artificial.

Los compradores argentinos toman la delantera

Otro de los cambios fue el mayor protagonismo del capital local. Los compradores argentinos explicaron el 59% de las adquisiciones, frente al 41% de inversores extranjeros. En 2025, esa relación había sido de 56% y 44%, respectivamente.

Entre los extranjeros, Estados Unidos encabezó el origen de los compradores con 8 operaciones, seguido por Canadá con tres, y distintos países europeos, con 6.

Para PwC, el avance de los grupos locales refleja una mayor confianza sobre las perspectivas económicas, aunque también comienza a ampliarse el universo de inversores internacionales dispuestos a evaluar activos argentinos.

Otro de los cambios fue el mayor protagonismo del capital local. Los compradores argentinos explicaron el 59% de las adquisiciones

En paralelo, disminuyeron las operaciones vinculadas con la salida total de multinacionales. Durante el semestre se identificaron seis desinversiones de grupos extranjeros, pero cuatro fueron parciales y en dos casos el comprador también fue una compañía internacional. El fenómeno responde ahora más a reorganizaciones globales de portafolio que a una retirada generalizada del país.

“Se observa un interés creciente de jugadores internacionales que vuelven a incorporar a la Argentina dentro de su radar de inversión. Si las condiciones actuales continúan consolidándose, el universo de potenciales inversores para las compañías locales debería seguir ampliándose”, afirmó Juan Tripier, director de la práctica de Deals de PwC Argentina.