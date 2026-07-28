El Gobierno porteño avanza con el proyecto para transformar la ex estación de tranvías de San Cristóbal en un gran espacio verde, con sectores deportivos, juegos y propuestas culturales.

Se trata de un histórico predio de la Ciudad de Buenos Aires que durante décadas permaneció cerrado al público.

La obra se realizará en un terreno ubicado entre Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, y contempla una superficie total de 13.550 metros cuadrados. De ese total, 11.470 m² corresponderán a nuevo espacio verde. Según informó el Gobierno porteño, la intervención beneficiará de manera directa a más de 20.000 vecinos.

Cómo será la nueva plaza de San Cristóbal

El proyecto busca recuperar un terreno que actualmente no tiene uso público y convertirlo en un espacio de encuentro para los vecinos.

La nueva plaza tendrá grandes superficies de césped, alrededor de 70 árboles nuevos y vegetación arbustiva y herbácea. También contará con bancos, mesas, cestos, caminos internos y nuevos sectores de sombra.

Entre las principales instalaciones previstas se encuentran:

Patio de juegos con pisos blandos de caucho.

Cancha deportiva.

Sector de calistenia con postas aeróbicas.

Espacio cultural semicubierto para actividades artísticas y exposición de esculturas.

Nuevos sectores de césped y vegetación.

Pérgolas con sombra, construidas a partir de estructuras metálicas que ya existen en el predio.

Bancos, mesas y nuevo equipamiento urbano.

Renovación de las veredas de toda la manzana.

Además, el proyecto contempla mejoras en accesibilidad, iluminación, seguridad y circulación peatonal en los alrededores.

Qué pasará con la histórica estación

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es que no se demolerá la construcción histórica.

El edificio ferroviario de fachada de ladrillos ubicado sobre la calle Alberti será conservado y restaurado para integrarlo al nuevo espacio público. Las estructuras metálicas existentes también serán reutilizadas y convertidas en pérgolas.

Estación San Cristobal

De esta manera, la futura plaza combinará nuevos espacios verdes y recreativos con elementos que forman parte de la historia del transporte porteño.

La historia de la antigua estación de San Cristóbal

El predio tiene una historia que se remonta a 1904, cuando allí funcionaba la estación del Tramway Metropolitano, también conocida como Estación Constitución.

En aquella época, el lugar era un punto importante para el transporte de la Ciudad: por allí pasaban cuatro líneas de tranvía que permitían conectar distintos sectores porteños, entre ellos Constitución, Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro.

En 1909, el Tramway Metropolitano fue absorbido por la compañía Anglo Argentina y, con el paso de las décadas, el transporte eléctrico fue cambiando.

A comienzos de la década de 1950 dejaron de funcionar los tranvías en ese predio y comenzaron a operar allí los trolebuses, vehículos eléctricos que circulaban por las calles y obtenían energía mediante cables aéreos.

El servicio de trolebuses también llegó a su fin en 1966. Desde entonces, el lugar tuvo diferentes usos y permaneció alejado del acceso cotidiano de los vecinos.

Cuándo estaría terminada la nueva plaza

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 14 meses. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, la finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

La obra forma parte de una serie de proyectos impulsados por la Ciudad para recuperar terrenos en desuso y convertirlos en espacios verdes públicos.

En San Cristóbal, la intervención tiene además un impacto particular: se trata de un barrio que históricamente tuvo déficit de espacios verdes por habitante, por lo que la recuperación del antiguo predio permitirá sumar una nueva alternativa de recreación y encuentro para miles de personas.