Las valijas de los viajeros pasan por sistemas de inspección antes de ingresar al barco para detectar objetos restringidos.

En Colombia, antes de subir a un crucero internacional, los pasajeros no solo deben contar con la documentación necesaria para viajar, sino también prestar atención a los elementos que llevan dentro de su equipaje. Al igual que ocurre en otros medios de transporte, existen controles de seguridad destinados a evitar que determinados objetos ingresen a bordo.

Durante el proceso de embarque, las valijas pasan por sistemas de inspección que permiten detectar artículos restringidos o elementos que podrían representar un riesgo para la navegación. En caso de encontrar objetos que no cumplan con las normas establecidas, estos pueden ser retirados antes de que el pasajero ingrese al barco.

En Colombia existen terminales de cruceros internacionales, especialmente en lugares como Cartagena, donde operan cruceros que reciben pasajeros nacionales y extranjeros. En esos embarques se realizan controles de seguridad del equipaje, con procesos similares a los de otros puertos internacionales: las valijas pasan por sistemas de inspección (como escáneres de rayos X) y se aplican las reglas de la naviera sobre objetos permitidos y restringidos.

¿Cómo revisan valija por valija en los cruceros internacionales?

Antes de comenzar un crucero internacional, el equipaje de los pasajeros atraviesa un control de seguridad en las terminales de embarque. Las valijas pasan por escáneres de rayos X que permiten identificar objetos que puedan estar prohibidos o que representen un peligro dentro del barco.

Este procedimiento no implica que todas las maletas sean abiertas manualmente, sino que primero se realiza una inspección mediante tecnología de escaneo. Si el sistema detecta algún elemento sospechoso, el equipaje puede ser separado y sometido a una revisión adicional antes de autorizar su ingreso.

Los controles de seguridad forman parte del proceso previo al embarque en cruceros internacionales. (Fuente: Shutterstock - Imagen Ilustrativa)

¿Qué objetos pueden retirar antes de subir a un crucero?

Las navieras cuentan con listas de objetos restringidos que no están permitidos dentro de sus embarcaciones. Entre ellos pueden encontrarse elementos inflamables, artículos peligrosos y algunos equipos electrónicos que no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos.

Uno de los principales focos de atención son los dispositivos que utilizan baterías de litio, equipos dañados, baterías defectuosas o accesorios que superen los límites permitidos pueden ser retenidos durante el control de equipaje para reducir riesgos durante la navegación.

¿Por qué la seguridad portuaria revisa valija por valija?

Las medidas de inspección en los cruceros tienen como uno de sus principales objetivos prevenir situaciones que puedan poner en peligro a los pasajeros y a la tripulación. Los incendios relacionados con baterías de litio se convirtieron en una preocupación para distintos medios de transporte debido a la dificultad que implica controlar este tipo de incidentes.

Por esta razón, las compañías marítimas mantienen restricciones sobre determinados objetos y actualizan sus normas de embarque. Antes de viajar, los pasajeros deben revisar las condiciones de la empresa con la que contrataron el crucero para evitar inconvenientes al momento de entregar su equipaje.

¿Qué pasa si encuentran un objeto prohibido en la valija?

Si durante el escaneo del equipaje aparece un elemento que no está autorizado, la maleta puede quedar retenida temporalmente para realizar una inspección más detallada. En algunos casos, el pasajero puede ser contactado para identificar el objeto o confirmar si corresponde retirarlo.

Cuando se confirma que un artículo incumple las normas de seguridad, la compañía puede impedir que ingrese al barco. La medida puede variar según el tipo de elemento encontrado y las políticas de cada naviera, pero el objetivo es evitar que un objeto considerado riesgoso viaje junto al resto de los pasajeros.