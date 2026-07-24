A menos de una hora de la Capital Federal se encuentra esta propuesta gastronómica que invita a desenchufarse de la rutina diaria. En el tranquilo pueblo de Los Cardales, Chizza abrió hace casi 18 años dentro de una casona de 1890 restaurada. Su ambiente íntimo y sereno resulta un destino ideal para planificar un viaje corto en pareja durante el fin de semana o una cena romántica después de pasar un día en la reserva.

La historia del lugar se destaca por el trabajo artesanal de sus propios dueños en cada rincón de la vieja propiedad. El establecimiento recuperó paredes de barro y techos históricos para brindar un espacio acogedor con manteles largos y luz tenue y forma parte de un inmenso terreno que no solo es un polo gastronómico, sino también el hogar de los dueños.

¿Qué platos ofrece este clásico de Los Cardales?

Las entradas de Chizza están pensadas para compartir en el centro de la mesa y abarcan sabores de mar y de tierra. Entre las opciones marinas se destacan las croquetas de centolla y langostinos con guacamole y los chipirones frescos con salsa brava. También sirven burrata fresca con jamón crudo italiano y mollejas de cordero bien crocantes.

En los platos principales cobran protagonismo los pescados frescos traídos todas las mañanas desde el mercado. La carta ofrece filete de chernia con crema de limón, salmón rosado y merluza negra con manteca de almendras. Para los amantes de la carne, el osobuco braseado al malbec con risotto al parmesano es la gran estrella de la casa.

Los platos más caseros son las pastas artesanales hechas en el día con recetas tradicionales. Hay tagliolini con hongos y trufa aunque la opción ideal es la clásica lasaña italiana gratinada. El cierre dulce llega con postres tradicionales como el flan casero, el tiramisú y el clásico panqueque con dulce de leche.

Esta opción es perfecta para quienes buscan comer bien sin alejarse demasiado de la ciudad.

¿Cuánto cuesta comer en Chizza?

Para planificar la visita hay que considerar que las entradas promedian un valor cercano a los $ 50.000 por plato y aunque parecen costosas, vale destacar la alta calidad y las porciones abundantes de cada una.

Por su parte, los principales rondan los $ 65.000 cada uno , aunque hay algunos más costosos así como también otras entradas de mayor nivel. Los vinos van desde los $ 30.000 a los $ 200.000 con opciones de alto nivel.

La relación entre la calidad de la materia prima y la atención personalizada justifica el viaje y el precio. Chizza ofrece una experiencia completa para celebrar una ocasión especial o festejar un aniversario en un entorno tranquilo . Además, cuentan con un patio exterior con fogón para tomar un café al aire libre.

Ubicación, horarios y reservas de Chizza

El restaurante se ubica sobre la calle Alsina 120, en pleno corazón de Los Cardales, Provincia de Buenos Aires. Se llega de manera rápida por autopista en un trayecto sencillo desde la Capital Federal. El entorno de pueblo bonaerense acompaña muy bien el viaje gastronómico.

Chizza abre al público de miércoles a sábados durante la noche para cenas románticas y de viernes a domingos al mediodía. Es imprescindible concurrir con reserva previa para asegurar un lugar en sus salones.

Para obtener una mesa y consultar la disponibilidad es necesario comunicarse por mensaje al teléfono +54 9 11 5772-9482. También se puede revisar la carta actualizada a través de su cuenta oficial de Instagram @chizzaresto.